Zamówienia publiczne dla MŚP i handel z dyrektywą Omnibus

Jednym z głównych celów Polityki zakupowej państwa na lata 2022-2025 jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwarcie dla nich rynku zamówień publicznych. E-handel z nowymi obowiązkami już od 1 stycznia 2023 r., wprowadzonymi przez unijną dyrektywę Omnibus. Jak mogą to wykorzystać firmy, wyjaśnili eksperci podczas dwóch, ostatnich wideokonferencji z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, organizowanego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Gwarancja wyższej jakości

Zwiększenie efektywności i innowacyjności zamówień publicznych, prowadzące do lepszego wydatkowania środków z budżetu, to jeden z najważniejszych celów profesjonalizacji uwzględnionej w Polityce zakupowej państwa. Wiele zaleceń dla zamawiających – jest szczególnie korzystnych dla firm z sektora MŚP, np. dzielenie zamówienia na części lub dopuszczanie składania ofert częściowych, wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców czy wsparcie merytoryczne małych firm. Prof. Paweł Nowicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wskazał, iż polityka zakupowa państwa promuje zamówienia zrównoważone, a więc „zielone”, zdrowotne, prospołeczne oraz zamówienia innowacyjne. Ma to być gwarancja wyższej jakości usług publicznych, impuls dla rozwoju gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

Radca prawny Wojciech Rachubka z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii wyjaśnił, że Polityka zakupowa państwa to dokument o charakterze średniookresowej strategii, przyjmowanej przez Radę Ministrów raz na 4 lata, którego przygotowanie nakłada od 2021 r. prawo zamówień publicznych. Ma ona wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki poprzez zakup zrównoważonych i innowacyjnych zamówień, np. żywności wysokiej jakości, urządzeń energooszczędnych, ekologicznie wyprodukowanego sprzętu. Założeniem polityki zakupowej jest powiązanie zamówień publicznych z celami strategicznymi państwa, tak, aby służyły one nie tylko nabywaniu usług, dostaw lub robót budowlanych, ale i realizowaniu polityki gospodarczej oraz społecznej.

Przemysław Grosfeld z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, podkreślił, że małe firmy powinny wykorzystać dodatkowe szanse na rozwój biznesu, jakie daje uczestnictwo w rynku zamówień publicznych. Atuty tego rynku to m.in. pewny płatnik i pewny rynek, np. w zakresie robót budowlanych, usług informatycznych i im podobnych – co jest istotne zwłaszcza obecnie. Kolejny atut to korzystniejsze warunki umów – dzięki uproszczeniu procedur i odchodzeniu od kryterium najniższej ceny na rzecz kryteriów jakościowych czy rozkładaniu ryzyka związanego z podpisaniem umowy na obie jej strony, podczas gdy przed zmianami niemal całe ryzyko obciążało przedsiębiorcę.

Zmiany w e-handlu

„Dyrektywa Omnibus - nowe przepisy dla e-handlu krok po kroku”, która odbyła się 8 grudnia. Od nowego roku przedsiębiorców sprzedających lub pośredniczących w handlu przez internet czekają zmiany. Dyrektywa Omnibus ma zagwarantować, że handel w sieci będzie bezpieczniejszy i bardziej transparentny. W praktyce oznacza to dla branży e-commerce istotne zmiany w kwestii ochrony konsumentów i sposobie prowadzenia handlu internetowego. Jak wdrożyć dyrektywę Omnibus, wyjaśniali eksperci podczas dziesiątej już wideo konferencji z cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu pt., która odbyła się 8 grudnia.

W trakcie spotkania Monika Przybyłek, radczyni prawna, reprezentująca Kancelarię Radcy Prawnego Damiana Burczaka, wyjaśniając cel wprowadzenia nowych przepisów, skoncentrowała się na nowych uprawnieniach konsumentów (a tym samym obowiązkach przedsiębiorców) dotyczących trzech głównych obszarów: promocji cenowych, plasowaniu produktów oraz opinii nabywców o produkcie. Nowe przepisy nakazują też kontrolę i weryfikację opinii konsumentów o produkcie.

Grzegorz Leśniewski oraz Marta Czeladzka z Kancelarii LBP Legal wyjaśniali, jak w praktyce stosować nowe zasady promocji, obniżek cen, zamieszczania opinii o produktach. Podkreślili też, że choć dyrektywa Omnibus kojarzy się firmom z e-commerce, to wiele nowych obowiązków obejmuje cały handel detaliczny, w tym sklepy działające tradycyjnie. Prelegenci zwrócili uwagę, że aby je wdrożyć, nie wystarczy sama zmiana regulaminów sprzedaży – zmodyfikować trzeba całe systemy informatyczne.

Druga część wideokonferencji tradycyjnie miała charakter dyskusji. Do prelegentów dołączył Michał Kanownik ze Związku Cyfrowej Polski. Podkreślił, że nowe przepisy mają wspierać przedsiębiorców przez eliminowanie nieuczciwej konkurencji, która czerpie zyski z praktyk wprowadzających konsumentów w błąd.

