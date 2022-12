Strażnicy miejscy z Olsztyna kontrolują sprzedaż choinek. Historia drzewka musi być czysta jak łza

Strażnicy miejscy jak co roku w okresie przedświątecznym kontrolują sprzedaż choinek. To, czy świąteczne drzewko pochodzi z legalnego źródła ma dla wszystkich duże znaczenie.

Dzięki temu można ograniczyć nielegalną wycinkę, przyczyniając się tym samym do ochrony lasów. Podczas kontroli strażnicy miejscy sprawdzają również to, czy osoby handlujące posiadają zgodę na sprzedaż od zarządcy terenu. Swoimi działaniami strażnicy miejscy starają się przede wszystkim wyeliminować przypadki wprowadzania do sprzedaży roślin, które mogą pochodzić z kradzieży.