Jarosław Kaczyński: Prawo i Sprawiedliwość jest reprezentantem polskiej wsi

"Dzisiejsze zgromadzenie nie jest przypadkiem. Jest wynikiem czegoś co mówiliśmy od dawna, a co dzisiaj jest faktem. Prawo i Sprawiedliwość chce i jest reprezentantem polskiej wsi. I jest z tego dumne. I ja jestem z tego dumny" - powiedział Kaczyński podczas spotkania "Zgromadzenie Polskiej Wsi".

Jak mówił, z polskiej wsi można być dumnym z powodu tego co "w szczególności dzieje się w naszym kraju w tych ostatnich bardzo trudnych latach". "Otóż można powiedzieć - polska wieś, polskie rolnictwo nie zawiodło, daliście radę w tym trudnym czasie" - powiedział prezes PiS.

Dodał, że "polska produkcja rolna zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe i rosnący eksport". "W tym roku powinien on wyraźnie przekroczyć 40 miliardów euro. To już naprawdę jest sporo. To jest wielkie osiągnięcie tego wszystkiego, co jest na polskiej wsi i wokół polskiej wsi" - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, "fundamentem tej machiny są polscy rolnicy, polskie gospodarstwa rolne i ziemia, którą uprawiają często od dziada pradziada". "To jest właśnie to, co tak bardzo wieś łączy z polską historią, bo jak już tutaj powiedziano 40 proc. Polaków mieszka na wsi, a jeszcze więcej ze wsi pochodzi" - powiedział szef PiS. Dodał że Polska jest państwem, którego naród wywodzi się w ogromnej mierze ze wsi. "Stąd tradycja polskiej wsi, jej kultura, jest ogromnie ważna" - podkreślił Kaczyński. (PAP)

Bartłomiej Figaj, Rafał Białkowski