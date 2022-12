W sobotę w Warszawie kongres Polski 2050 "Zielona Niepodległa"

Kongres "Zielona Niepodległa" to spotkanie polityków i ekspertów w dziedzinie energetyki, poświęcone zielonej transformacji Polski, która ma być skutecznym remedium na obecny kryzys energetyki opartej o tradycyjne paliwa kopalne.

Uczestnicy kongresu będą dyskutować o tym, jak zbudować zieloną i niezależną energetycznie Polskę i stworzyć przejrzysty system bezpieczeństwa energetycznego kraju oparty o odnawialne lub uznane za ekologiczne źródła energii, będące w dużej części w rękach samych obywateli.

W spotkaniu wezmą udział eksperci z dziedziny ekologii i energetyki oraz politycy Polski 2050. Głos zabierze lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz parlamentarzyści ugrupowania: Paulina Hennig-Kloska, Mirosław Suchoń i Michał Gramatyka.

W rozmowie z PAP politycy Polski 2050 podkreślili, że Polska może być krajem taniej i czystej energii. Zapowiedzieli, że podczas kongresu zaprezentują rozwiązania, które pokażą, że ciepło w domu i bezpieczeństwo energetyczne nie muszą stać w opozycji wobec nieskażonego zanieczyszczeniami powietrza.

Paulina Hennig-Kloska będzie mówić o długofalowym wpływie kryzysu energetycznego na gospodarkę i koszty naszego życia. "Pokażę, że po kryzysie cenowym, drugim zagrożeniem dla nas jest kryzys śladu węglowego" - powiedziała PAP posłanka.

Zwróciła uwagę, że cele klimatyczne coraz bardziej wchodzą w plany biznesowe inwestorów. "Nasi krajowi producenci mogą mieć za chwilę problem z wejściem ze swoimi towarami do dużych sieci handlowych, ponieważ inwestorzy coraz bardziej zwracają uwagę na to, czy dany produkt powstaje w oparciu o czystą energię" - zauważyła Hennig-Kloska. W tym kontekście posłanka przedstawi, jakie powinny być podjęte pierwsze kroki, by pomóc polskiej gospodarce.

Mirosław Suchoń skupi się na kwestiach dotyczących transformacji energetycznej. "Dziś portfele mieszkańców drenują dziś coraz wyższe koszty energii i ogrzewania. Transformacja energetyczna jest szansą, aby spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i samorządy stały się producentami energii, zabezpieczając tani prąd dla mieszkańców" - powiedział PAP poseł.

Zwrócił też uwagę, że musimy dokonać zmian w obszarze ciepła systemowego w kierunku powszechnego stosowania kogeneracji, odzyskiwania ciepła odpadowego czy sieci niskotemperaturowych. "Dzięki takim zmianom nasze Małe Ojczyzny będą miały czystsze powietrze, bardziej ochronimy klimat dla kolejnych pokoleń, ale co także dziś ważne, ludzie poczują ulgę na rachunkach za prąd i ciepło" - zaznaczył Suchoń.

Według niego warto pamiętać, że dzięki transformacji polskie firmy zdobędą doświadczenie, które może być pomocne w inwestowaniu na innych rynkach na całym świecie. "To szansa, którą musimy wykorzystać" - zapewnił poseł.

Michał Gramatyka zauważył, że "Zielona Niepodległa będzie nowoczesna i cyfrowa". "Nowe technologie są wszechobecne i mogą przynieść ogromne oszczędności również w energetyce" - dodał.

"Zielona Niepodległa - to skok do przodu. Wizja rozwoju Polski, która przełoży się na lepsze zarobki, tańsze produkty, sile naszej gospodarki" - powiedziała PAP rzeczniczka partii Katarzyna Karpa-Świderek.

Poinformowała, że w sobotę Szymon Hołownia przedstawi wizję tej zielonej zmiany z perspektywy przeciętnego obywatela. Ponadto, podczas kongresu wystąpią wolontariusze, którzy od trzech lat działają oddolnie w ramach ruchu społeczno-politycznego Polska 2050.

Kongres "Zielona Niepodległa" partii Polska 2050 Szymona Hołowni rozpocznie się w sobotę w Warszawie o godz. 10. (PAP)

Daria Kania