Olsztyńscy artyści uhonorowani nagrodami prezydenta

— Kultura w naszym życiu codziennym ma do spełnienie szczególną misję - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. — To ona buduje naszą wspólnotową tożsamość. To niedostrzegalne "coś", co pozwala nam na podobne odczuwanie różnych stanów emocjonalnych, szukanie wsparcia w tych samych normach moralnych i wskazaniach etycznych, komunikowanie się w tym samym języku i odczytywanie tych samych znaków niewerbalnych. To ona nadaje naszej tożsamości jej unikatowy kod, rodzaj kulturowego DNA, z jednej strony budując fundament w postaci dziedzictwa kulturowego, z drugiej zaś wielobarwną piramidę twórczości i artystycznej kreatywności.

Laureatami dorocznej nagrody w dziedzinie kultury otrzymali:

- Tamara Bołdak-Janowska - za wyjątkowy tomik poetycki "Szczęście", który potwierdza wysoki poziom artystyczny autorki w słowie poetyckim i ekspresji ilustracyjnej,

- Monika Gryc - za pracę twórczą w dziedzinie sztuki teatru,

- Jagna Polakowska - za całokształt pracy artystycznej i edukacyjnej w dziedzinie sztuki teatru,

- Karolina Sadowska - za pracę twórczą w dziedzinie sztuki teatru,

- Danuta Krajewska - za całokształt pracy twórczej w dziedzinie sztuk plastycznych

- Irena Burczyk - za mistrzowskie osiągnięcia artystyczne w latach 2019-2021,

- Robert Listwan - za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych,

- Zbigniew Piszczako - za całokształt pracy artystycznej w dziedzinie rysunku satyrycznego i animacji kulturalnej,

- Piotr Płaczkowski - za całokształt pracy artystycznej w dziedzinie fotografii,

- Tadeusz Baryła - za całokształt pracy twórczej w dziedzinie historii.

XV edycja Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych

- Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Towarzystwo zawiązało się w 2005 roku. Powstanie olsztyńskiej Zachęty wspierał nestor olsztyńskich plastyków - Hieronim Skurpski. Towarzystwo gromadzi kolekcję sztuki współczesnej. Łącznie to już ponad dwieście prac stu artystów, obrazujących przemiany w sztuce polskiej przełomu XX i XXI wieku. Co roku dzieła są prezentowane na wystawach w Olsztynie i innych miejscowościach regionu.

XII edycja Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych

- Zespół Kameralny Pro Musica Antiqua

Zespół powstał w 1992 roku, obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. Założycielem i liderem jest prof. Leszek Szarzyński, obchodzący w tym roku 45-lecie pracy artystycznej. Repertuar kameralistów obejmuje muzykę z różnych epok - renesansu, baroku, klasycyzmu, jak również utwory kompozytorów współczesnych. Na przestrzeni lat wirtuozi dotarli do licznych miejscowości Warmii i Mazur, koncertując w zamkach, pałacach, muzeach i kościołach. Zespół jest laureatem licznych nagród, m. in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla kultury polskiej (2006).

Statuetka Św. Jakuba

- Edward Bierdziewski z okazji 50-lecia działalności artystycznej

multinstrumentalista (saksofonista, klarnecista, skrzypek, gitarzysta), organizator życia muzycznego w Olsztynie, prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Jazzowego oraz twórca licznych projektów muzycznych np.: New Power, Dixie Band, Brass Duo, Siła Bluesa oraz King Sound. Brał udział w Olsztyńskich Nocach Bluesowych, koncertował w klubach jazzowych w Europie oraz na statkach wycieczkowych podróżując po świecie. Popularyzator jazzu, dusza improwizacji muzycznej.

