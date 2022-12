Premier w Morągu: podjęliśmy ogromny wysiłek, by zmodernizować polską armię

Wszyscy sąsiedzi Rosji zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie to sąsiedztwo, dlatego w ostatnich latach podjęliśmy ogromny wysiłek, by umocnić, zmodernizować polską armię, aby nikomu nie przyszło do głowy, by Polskę zaatakować - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.