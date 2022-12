Jarmarkowy weekend w Olsztynie i okolicach

OlsztynKoncert z okazji XX-lecie zespołu Łydka Grubasa.Godz. 19.00, CEiIK, ul. Kościńskiego 11.OlsztynŚwiatowa premiera Godzin Kevina Putsa, operowej adaptacji uznanej powieści Michaela Cunninghama, która posłużyła również jako inspiracja dla nagrodzonego Oscarem filmu, trafi do kin już w grudniu. Do sopranistki Renée Fleming, której powrotu na scenę Met wyczekują widzowie na całym świecie, dołączą sopranistka Kelli O’Hara i mezzosopranistka Joyce DiDonato. Trzy wielkie śpiewaczki połączą siły, by ukazać życiorysy trzech kobiet z różnych epok, zmagających się ze swoimi wewnętrznymi demonami i ograniczeniami narzucanymi im przez społeczeństwo. Spektakl reżyseruje Phelim McDermott, odpowiedzialny m.in. za cenioną inscenizację Achnatona Philipa Glassa. Orkiestrę poprowadzi dyrektor muzyczny Met Yannick Nézet-Séguin.Godz. 18.55, sala koncertowa Filharmonii.Wstęp płatny