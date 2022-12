Czy popełniasz te błędy w prawidłowej pielęgnacji urody ?

Szczotkujesz zęby po kawie

Jeśli umyjesz zęby zaraz po spożyciu kwaśnego pokarmu lub napoju, usuniesz słabe szkliwo. Zamiast tego dobrze przepłucz zęby wodą i odczekaj co najmniej godzinę przed szczotkowaniem. Jeszcze lepiej - szczotkuj zęby przed piciem.

Pływasz z suchymi włosami

Woda w basenie zawiera substancje chemiczne, które niszczą włosy i sprawiają, że blond włosy stają się zielone. Pomyśl o swoich włosach jak o wysuszonej gąbce: jeśli przed pływaniem zmoczysz je wodą z kranu, nie wchłoną tyle wody w basenie. Po wyjściu z basenu od razu umyj włosy, najlepiej szamponem po kąpieli. Inne ciekawe porady jak dbać o urodę na medicot.pl

Za dużo... lub za mało szamponu

Szampon pozbawia włosy naturalnych olejków skóry głowy. Jeśli robisz to zbyt często, Twoje włosy staną się matowe i suche. To, jak często będziesz się myć, zależy od rodzaju Twoich włosów. W przypadku włosów cienkich i prostych możesz myć włosy codziennie, jeśli nagromadzi się na nich olej i zanieczyszczenia, ale wielu ekspertów twierdzi, że powinnaś to robić co 2-3 dni.

Pomijasz odżywkę

Może obawiasz się, że obciąży ona Twoje włosy. Albo po prostu nie masz na nią czasu. Ale bez niej włosy stają się suche i matowe. Aby Twoje pasma były gładkie i zdrowe, po każdym myciu włosów nakładaj lekką odżywkę. Nałóż ją na końce pasm (nie u nasady). Wmasuj ją palcami.

Czyścisz uszy patyczkiem

Może to przyjemne uczucie, ale waciki tak naprawdę wpychają woskowinę uszną głębiej. Co więcej, możesz nawet uszkodzić błonę bębenkową lub małe kości, które pomagają Ci słyszeć. Jak więc powinieneś oczyszczać ucho z woskowiny? Najlepiej byłoby, gdybyś nie musiał tego robić - Twoje ciało samo sobie poradzi z jej usunięciem. Jeśli jednak czujesz, że Twoje uszy są pełne, słyszysz dzwonienie lub masz problemy ze słuchem, zgłoś się do lekarza. Może on zdecydować, jak bezpiecznie usunąć woskowinę.

Używasz dezodorantu, żeby się nie pocić

Dezodorant maskuje nieprzyjemny zapach, ale jeśli masz lepkie lub spocone pachy, potrzebujesz antyperspirantu. Zatrzymuje on wilgoć, zatykając gruczoły potowe. Czy nakładasz go świeżo po porannym prysznicu? Najpierw przeczytaj instrukcję. Niektóre produkty należy nakładać na noc i ponownie rano na suchą skórę. Masz spocone dłonie? Tam też możesz stosować antyperspirant.

Golisz się tuż przed pedicure