Napisz na święta do Seniora

Nie dla wszystkich będą tymi baśniowymi, z suto zastawionym stołem, w towarzystwie najbliższych. Ale każdy z nas może sprawić, by samotne osoby poczuły choć trochę radości w tym świątecznym czasie.

Na świąteczne karty czeka 25 seniorów. To kreatywni, sympatyczni, otwarci ludzie o szerokich zainteresowaniach. Wielbiciele muzyki, literatury, zwierząt, rozwiązywania krzyżówek.

- Napiszcie parę słów do samotnych podopiecznych domów pomocy społecznej - zachęca Agnieszka Prusik z olsztyńskiego MOK. - Podzielcie się z nimi Waszym słońcem, Waszą nadzieją, Waszą czułością. To wciąż pełni życia ludzie, z pasjami i pragnieniami, którzy wskutek chorób i złego losu zapomnieli o tym, jak bardzo są piękni i ważni.

Karty będzie można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki, która zostanie ustawiona na Targu Rybnym. W tym roku akcja potrwa dłużej, bo do 19 grudnia. Potem wszystkie życzenia trafią do adresatów.