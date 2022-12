Prosto z ulicy: Olsztyn może pochwalić się nowym jeziorem. Powstało przy okazji inwestycji tramwajowej

Do redakcji "Gazety Olsztyńskiej" napisała czytelniczka, która jest zaniepokojona stanem przejścia dla pieszych na remontowanym odcinku al. Piłsudskiego. "Jak mam tędy przejść?! To jakaś masakra" — pisze zbulwersowana kobieta.

Tam gdzie coś się buduje, tam należy spodziewać się różnych utrudnień — zarówno dla pieszych jak i kierowców. To stare powiedzenie szczególnie sprawdza się w Olsztynie, który od wielu miesięcy jest jednym, wielkim, placem budowy.

Na skrzynkę pocztową naszej redakcji regularnie przychodzą maile od zdenerwowanych mieszkańców Olsztyna. Głównym powodem ich narzekania są toczące się od wielu miesięcy inwestycje, z nową linią tramwajową na czele.

— Te inwestycje to jakaś kpina. W ciągu roku już dwa razy musiałem jechać do mechanika bo uszkodziłem zawieszenie w samochodzie — pisał do nas kilka dni temu jeden z czytelników.

Przejście dla pieszych na al. Piłsudskiego również nie należy do najlepiej zorganizowanych miejsc. Czytelniczka, która do nas napisała szczególnie zwracała uwagę na stojącą na przejściu wodę, która wręcz uniemożliwia przejście.