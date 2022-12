Na jakie pozytywne zmiany mogą liczyć mieszkańcy Olsztyna po zmianie rozkładu PKP?

W nowym rozkładzie mieszkańcy Olsztyna i okolic mogą liczyć na 18 połączeń stolicy województwa z innymi miastami kraju, z czego 8 pociągów zapewni dojazd do Warszawy.

Nowy rozkład przynosi również wzrost komfortu podróżowania. Liczba pociągów kategorii TLK zmniejszy się na rzecz składów kategorii IC. Dzięki wzmacnianiu floty PKP Intercity kolejnymi nowymi i zmodernizowanymi wagonami i elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT) w ramach największego w historii spółki programu inwestycyjnego, liczba połączeń IC z i do Olsztyna zwiększy się z 16 do 17.

Wyższą kategorię IC otrzyma dotychczasowy pociąg TLK Kormoran. Dla pasażerów oznacza to podniesienie komfortu podróży, ponieważ połączenie będzie realizowane nowoczesnym zespołem trakcyjnym ED160 FLIRT. Wraz ze zmianą kategorii zmieni się również trasa pociągu – w dni robocze pojedzie z Olsztyna do Bielska-Białej, a w weekendy do Wisły. Pociąg zatrzyma się m.in. w Działdowie, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie i Katowicach.

Skład IC Skarbek, który w dotychczasowym rozkładzie dojeżdżał do Bielska-Białej, od 11 grudnia skończy bieg w Raciborzu, po drodze zatrzymując się w m.in. Działdowie, Warszawie, Częstochowie i Katowicach. Dzięki codziennemu kursowaniu pociągu IC Bryza mieszkańcy Olsztyna zyskają wygodny dojazd do Malborka, Trójmiasta, Koszalina i Szczecina.

Dostosowanie do prac modernizacyjnych i zmiany w kursowaniu



Obowiązujący od 11 grudnia bieżącego roku rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. Trwające prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 38 spowodują, że pociągi między Olsztynem a Białymstokiem kursować będą przez Szczytno i Pisz, a od mają nie dojadą do Giżycka. Wstrzymane zostanie kursowanie pociągu IC Niegocin, a skład IC Mamry będzie jeździć w skróconej relacji Wrocław – Olsztyn – Wrocław. Od 11 grudnia pociąg IC Niegocin w kierunku Gdyni będzie mieć zmienione godziny kursowania – z Giżycka będzie wyjeżdżać o 18:05 i przyjedzie do Gdyni o 23:14.