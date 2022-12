Odkrycie archeologiczne przy budowie nowej linii tramwajowej w Olsztynie. Czy prace będą opóźnione?

Inwestycja tramwajowa to bez wątpienia jedno z najważniejszych przedsięwzięć w Olsztynie w ciągu ostatnich lat. Jednak bez wątpienia do najprostszych nie należy. Na placu Jedności Słowiańskiej podczas robót odsłonięte zostały element muru przeciwskarpy oraz fundamenty budynku. Czy prace przy budowie linii tramwajowej będą opóźnione?

Inwestycja tramwajowa bez wątpienia do najprostszych nie należy. Oprócz samych torów i infrastruktury takiej jak przystanki czy pętle wykonawca zobowiązał się do wymiany całej podziemnej sieci kanalizacyjnej czy ciepłowniczej.

— To jest chyba najtrudniejszy odcinek budowanej drugiej nitki tramwajowej. Wiadomo, że to zabytkowy teren, więc mamy tu do czynienia z odkrywanymi wykopaliskami. Niedawno zakończyła się tam przebudowa wodociągów, ogromnej magistrali o przekroju 500 mm. Wówczas wykonawca Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji natrafił na pozostałości muru przeciwskarpy dawnej fosy, musiał więc wstrzymać roboty, co w konsekwencji doprowadziło do opóźnienia — informuje Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Olsztyna. — Teraz na ten teren wszedł nasz wykonawca i odsłania następny element muru przeciwskarpy. Dodatkowo ostatnio odsłonił (prawdopodobnie) fundamenty budynku, który jednak

trudno zidentyfikować bo nie widnieje na najstarszych zdjęciach tego miejsca.

To by potwierdzały wstępne wyniki badań archeologa, który określa że to znalezisko mogło zostać wybudowane na początku XX wieku, zatem nie jest to budowla historycznie wartościowa dla Olsztyna.

— Trudno dziś określić jaka będzie jej przyszłość. Jesteśmy na etapie wysyłania wstępnych wyników badań do WKZ i wówczas wspólnie podejmiemy decyzje o tym czy zupełnie omijamy sieciami te pozostałości czy możemy zaingerować w elementy, które były pod ziemią — informuje Marta Bartoszewicz.