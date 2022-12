Za Mikołaja Kopernika!

Porter powstał dzięki współpracy Browaru Kormoran i Starostwa Powiatowego i został przygotowany z okazji obchodów Roku Kopernikowskiego 2023, związanego z 550. rocznicą urodzin wielkiego astronoma i najsławniejszego Warmiaka.

Copernicus powstał z inspiracji Powiatem Olsztyńskim, który znajduje się na terytorium dawnego komornictwa olsztyńskiego, jakim Kopernik zarządzał. Porter, tak jak Szlak Świętej Warmii, ma promować naszą małą ojczyznę, z którą astronom związał całe dorosłe życie.



— Wspólnie z Browarem Kormoran odpowiednio rozpoczynamy Rok Kopernika 2023. Mam nadzieję, że nasz produkt przypadnie do gustu Warmiakom i Mazurom oraz wszystkim odwiedzającym nasz przepiękny warmiński region! Jest to produkt ekskluzywny, sprzedawany w pięknym opakowaniu. Będzie promował nasz region i samego Mikołaja Kopernika. Smak porteru jest piernikowy, ale podkreślam, że nie zazdrościmy Toruniowi pierników! — śmieje się Andrzej Abako, starosta olsztyński. — Kopernik żył na Warmii ponad czterdzieści lat, tutaj tworzył główne dzieła i to właśnie u nas wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Mamy nadzieję, że ten skromny hołd dla słynnego astronoma zawojuje nie tylko nasz rynek lokalny, ale też ogólnopolski, a nawet i zagraniczny.

Przy produkcji nowego warmińskiego specjału, twórcy współpracowali przede wszystkim z lokalnymi przedsiębiorcami.

— W Browarze Kormoran staramy się stawiać na regionalność produktów, stąd wiele naszych produktów ma w nazwie przymiotnik „warmiński”. Z wielką przyjemnością współpracujemy ze starostwem olsztyńskim w promowaniu wyjątkowych więzi lokalnych i lokalnych przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że Copernicus, rozpoczynając Rok Kopernikowski 2023, pozwoli nam rozwijać tę ideę i budować solidną i rozpoznawalną markę w całym kraju — mówi Paweł Błażewicz z Browaru Kormoran.

Twórcy chcieli w tym piwie zawrzeć Warmię i Toruń dzięki połączeniu lokalnych specjałów i zespoleniu ich w klimacie kuchni czasów Kopernika (przełomu średniowiecza i renesansu).

— Warto dodać, że ten porter miał być swoistym prezentem dla astronoma. Jest on swobodną interpretacją warmińskiej nocy zaklętej w porterze z nutką piernika i lokalnego miodu. W czasach Mikołaja Kopernika najbardziej ekskluzywnym daniem była kura na czarno, czyli pieczony kurczak obtaczany w spalonym na popiół piernikiem. My nie odważamy się palić piernika w popiół, bo jego smak jest wyjątkowy, ale to wszystko chcieliśmy zawrzeć w naszym lokalnym piwie.

Andrzej Abako dodaje: — Poprosimy Browar Kormoran o zgłoszenie tego piwa jako Produktu Warmii i Mazur. Wcześniej stworzyliśmy sublimat winny Mikołaja Kopernika, a teraz jesteśmy w trakcie prac nad cukierkiem piernikowym. Wchodzimy w Rok Kopernika z czymś, co może rywalizować z toruńskimi piernikami!

Paweł Błażewicz podkreśla, że współpraca browary z powiatem olsztyńskim jest przykładem tego, w jaki sposób samorząd może wspomagać rozwój lokalnych produktów i promować region.

— Regionalnych produktów jest coraz więcej i mam nadzieję, że niedługo powstanie delikates, sprzedający wyłącznie nasze warmińskie wyroby — dodaje Paweł Błażewicz.

W okresie przedświątecznym Copernicus pojawi się w wybranych sklepach na terenie Warmii, natomiast w Browarze Kormoran będzie można go kupić już od 7 grudnia.