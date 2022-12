Konsultujemy rewitalizację!

Pomysły dotyczące rewitalizacji powstały po wielu spotkaniach z różnymi środowiskami, licznych rozmowach oraz spacerach w terenie. Warto jednak jeszcze raz wspólnie przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i zebrać opinie jak najszerszego grona zainteresowanych.- Zapraszamy mieszkańców do dzielenia się uwagami i propozycjami dotyczącymi zawartych w nim pomysłów na poprawę stanu naszego miasta w obszarze rewitalizacji - mówi zastępca prezydenta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz.Projekt GPR wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na Platformie Konsultacji Społecznych . W wersji papierowej natomiast w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna (pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, II piętro, pok. 211, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku).Harmonogram spotkań konsultacyjnych:* 8 grudnia 2022 r. w godz. 17:00-19:00 (on-line; link do spotkania Gminny Program Rewitalizacji ),* 14 grudnia 2022 r. w godz. 17:00-19:00 (miejsce: Koszary Funka przy ul. J. Kasprowicza 4 ),* 15 grudnia 2022 r. w godz. 17:00-19:00 (miejsce: Kino Studyjne Awangarda 2 Plac Jana Pawła II 2/3),* 19 grudnia 2022 r. w godz. 11:00-13:00 (online).Uwagi do projektu można składać od 8 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. na formularzu konsultacyjnym w następujących formach:- w wersji elektronicznej pod adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu - w wersji papierowej pod adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn lub osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II 1, pok. 20 w godzinach 8.00-16.00 w poniedziałek.