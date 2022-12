Mamy dostawcę prądu!

W tej chwili trwa procedura przygotowawcza do podpisania umowy. Ma to nastąpić w najbliższych dniach. Szacowana wartość kontraktu dla całej grupy w zakresie dostawy energii do budynków oraz oświetlenia dróg to około 100 mln złotych brutto (dla 5-procentowej stawki VAT; przy stawce VAT 23 proc. będzie to odpowiednio więcej).

Cena prądu będzie ustalana co miesiąc na podstawie uśrednionych stawek giełdowych. Do ceny energii sprzedawca doliczy swoją marżę określoną w umowie. Finalna cena netto nie będzie wyższa niż 785 zł/MWh, zgodnie z maksymalną ceną określoną w ustawie o zamrożeniu cen energii na rok 2023.

Wolumen zamówiony przez grupę zakupową to w przypadku oświetlenia 13 767 MWh, a zasilania budynków 105 171 MWh.