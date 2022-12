Podał się za sierżanta, a chciał wyłudzić 40 tys. złotych. Seniorka z Olsztyna w porę zareagowała

W piątek (2 grudnia) oficer dyżurny KMP w Olsztynie przyjął zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Tego samego dnia po godzinie 13 przez telefon stacjonarny nieznany mężczyzna usiłował oszukać 84-letnią mieszkankę Olsztyna. Nie dość, że podał się za sierżanta – funkcjonariusza policji, czym wprowadził kobietę w błąd co do swojej tożsamości, to dodatkowo powiedział, że córka 84-latki nie ustąpiła pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, czym rzekomo doprowadziła do uszkodzenia ciała.

Żeby zapobiec jej aresztowaniu oszust ,,poradził”, żeby wpłacić 40 tysięcy złotych. Mieszkanka Olsztyna w porę zorientowała się, że może mieć styczność z oszustem. Zadzwoniła do córki, która uspokoiła kobietę, że nic takiego się jej nie przydarzyło.

Policja apeluje, zwłaszcza do osób najmłodszych o to, aby przypominać rodzicom i dziadkom o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich dobrą wolę i chęć pomocy. Wytłumaczmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na te osoby, które mieszkają samotnie. Zachowanie ostrożności w życiu codziennym może uchronić przed utratą zbieranych latami oszczędności.