Umorzono sprawę byłego policjanta oskarżonego o śmiertelne postrzelenie człowieka

Sąd podjął taką decyzję z uwagi na śmierć oskarżonego.

Pierwszy proces Adama Ch. toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie i zakończył się wydaniem wobec niego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Sąd Rejonowy ustalił wówczas, że oskarżony przekroczył uprawnienia i nieumyślnie spowodował śmierć pokrzywdzonego.

Wyrok ten został uchylony w następstwie apelacji oskarżycielki posiłkowej – matki zastrzelonego mężczyzny. Sąd odwoławczy, uchylając zaskarżony wyrok nakazał zbadanie, czy oskarżony nie powinien odpowiedzieć za umyślne pozbawienie życia pokrzywdzonego, tj. zbrodnię zabójstwa. Dlatego przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

Ponowny proces Adama Ch. rozpoczął się w dniu 11 stycznia 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu przyznał się jedynie do zarzutu nieuzasadnionego użycia broni palnej i nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego oraz złożył obszerne wyjaśnienia.

W sprawie przeprowadzono szereg rozpraw i postępowanie to zmierzało do zakończenia. Sąd Okręgowy w dniu 5 grudnia 2022 r. wydał jednak postanowienie o umorzeniu postępowania karnego w tej sprawie. Sąd podjął taką decyzję z uwagi na śmierć oskarżonego Adama Ch., do której doszło w dniu 19 listopada tego roku.