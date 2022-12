Cztery tony nielegalnych substancji do e-papierosów przejęli funkcjonariusze KAS

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa uderzyła w grupę osób, która handlowała płynami do e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze przeszukali 12 miejsc na terenie woj. mazowieckiego i małopolskiego. Przejęli ponad 4 tony towarów wykorzystywanych do produkcji liquidów.

Funkcjonariusze KAS z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, rozpracowali grupę osób, która zajmowała się nielegalnym rozlewaniem i handlem płynami do e-papierosów.

Obrót towarem odbywał się za pośrednictwem zorganizowanej sieci punktów sprzedaży oraz internetu.

60 funkcjonariuszy z WMUCS przeszukało 12 miejsc na terenie woj. mazowieckiego i małopolskiego. Zabezpieczyli przeszło 100 tys. szt. saszetek o różnej zawartości płynów do e-papierosów oraz substancje do produkcji liquidów.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 4 tony nielegalnego towaru, maszyny do produkcji i napełniania saszetek, prawie 100 tys. zł. w gotówce, kolekcjonerskie monety, dokumentację finansowo-księgową, telefony komórkowe, komputery.

Od maja do grudnia 2021 r. w ramach działania kilku podmiotów gospodarczych, grupa naraziła budżet państwa na stratę ok. 1 mln zł z tytułu niezapłaconej akcyzy.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Od 1 maja 2021 r. obowiązują przepisy, które objęły podatkiem akcyzowym wyroby przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Każdy roztwór, którego skład, właściwości i charakter wskazuje, że jest przeznaczony do wykorzystania w tych papierosach, podlega opodatkowaniu akcyzą i obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.