Kortowiada 2023 – pora zacząć odliczanie do 62. edycji olsztyńskich juwenaliów!

Fanów wydarzenia z całą pewnością ucieszy fakt, że znowu odbędzie się ono w maju! 62. edycja Kortowiady potrwa dokładnie od 24 do 27 maja 2023 roku. Scena Główna ponownie stanie na urokliwej i przyjaznej dla uczestników Plaży Kortowskiej, a koncerty odbywać się będą od 25 do 27 maja. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji wystąpi na niej 15 artystów, reprezentujących rozmaite gatunki muzyczne. Zadowoleni będą zarówno fani rocka czy rapu, jak i miłośnicy muzyki alternatywnej bądź popu. Wszystkie kortowiadowe wieczory będzie można natomiast spędzić na Silent Party. W ciągu dnia na uczestników czekać będzie wiele atrakcji w postaci wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych. Wiele z nich, wzorem lat poprzednich, będzie miało związek z wybraną tematyką.

W 2023 roku będzie kosmicznie! – Każdego roku wybierany jest inny motyw przewodni olsztyńskich juwenaliów, a podczas tej edycji będzie to tematyka kosmiczna. To konsekwencja naszej chęci zaangażowania się w Rok Mikołaja Kopernika, którym ustanowiono rok 2023. Od dłuższego czasu, będąc częścią społeczności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, słyszeliśmy o intensywnych przygotowaniach do gloryfikacji schedy, którą zostawił po sobie uczony – tłumaczy Aleksandra Siwiecka, obecna przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. – Obok kulturalnej i rozrywkowej części naszego festiwalu studenckiego chcemy zrealizować szereg aktywności edukacyjnych oraz popularnonaukowych, które, mamy nadzieję, zainspirują naszych odbiorców do odkrywania złożoności otaczającego nas świata. Będziemy mogli puścić także wodze fantazji w aspekcie wizualnym.

Wzorem lat poprzednich kolejne karty będą odkrywane stopniowo – niecierpliwi mogą wypatrywać nowych ogłoszeń w każdy wtorek, począwszy od 20 grudnia. Wtedy także ruszy sprzedaż biletów z pierwszej puli.

