Puszkina i innych Rosjan przeniosa do schroniska dla zwierząt

Władze wykonawcze miasta Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy podjął decyzję o przeniesieniu pomników Puszkina, Łomonosowa, Gorkiego i innych postaci rosyjskiej kultury na teren miejskiego schroniska dla zwierząt - poinformował we wtorek mer miasta Borys Fiłatow.

"Dziś komitet wykonawczy rady miejskiej Dniepru niezależnie postanowił przenieść pomniki Puszkina, Łomonosowa, Gorkiego i innych (rosyjskich twórców kultury) na terytorium przedsiębiorstwa komunalnego Zookontrol (schronisko dla zwierząt - PAP). Niech na razie tam zostaną. Będzie bezpieczniej" - napisał Fiłatow na Facebooku. (https://tinyurl.com/pzfcfymc)

Mer Fiłatow dodał, że demontaż i przeniesienie pomników rozpocznie się w najbliższych dniach.

Miasto Dniepr jest stolicą obwodu dniepropietrowskiego i czwartym co do wielkości miastem Ukrainy. Przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zamieszkiwane było przez ok. 960 tys. osób. (PAP)