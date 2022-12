Minister koreańskiej DAPA: czołgi K2 i armatohaubice K9 to wysoko ceniony sprzęt

Dostawa do Polski czołgów K2 i armatohaubic K9 ma wielkie znaczenie w historii stosunków koreańsko-polskich; to wysoko ceniony sprzęt, który będzie odgrywał znaczącą rolę w polskim systemie obronności - powiedział minister agencji planowania zakupów obronnych Korei Południowej (DAPA) Eom Dong-hwan.

We wtorek w Gdyni prezydent Andrzej Duda i wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak dokonali uroczystego odbioru pierwszej partii południowokoreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9 dla Polski.

Obecny na uroczystościach minister agencji planowania zakupów obronnych Korei Południowej podkreślił, że dostawa tego sprzętu do Polski ma "wielkie znaczenie w historii stosunków koreańsko-polskich".

"W ostatnim czasie współpraca koreańsko-polska w dziedzinie przemysłu obronnego rozwija się bardzo szybko, a cały świat z uwagą to obserwuje. Nasze kraje intensywnie współpracują, co przynosi konkretne rezultaty, nie tylko w postaci czołgów K2, armatohaubic K9 i samolotów bojowych FA-50, ale także wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Chunmoo" - mówił Eom Dong-hwan.

Koreański minister zapewnił, że dostarczane do Polski czołgi K2 i armatohaubice K9 to wysoko ceniony sprzęt nie tylko w Korei, ale w wielu zakątkach świata, do których trafił. "Jestem pewien, że te czołgi i haubice będą odgrywały znaczącą rolę w polskim systemie obronności, zwłaszcza w warunkach gwałtownie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa" - dodał.

Eom Dong-hwan wyraził nadzieję na dalszy rozwój polsko-koreańskiej współpracy w przemyśle zbrojeniowym.(PAP)