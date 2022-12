Zarabiała na sprzątaniu i okradała właścicieli domu z Dobrego Miasta

Do olsztyńskiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 41-latce. Kobieta wykorzystując zaufanie 70-letniego mieszkańca gminy Dobre Miasto, u którego sprzątała dom, bez jego wiedzy i zgody wypłacała pieniądze z jego konta. Łączną wartość strat to ponad 7 tys. złotych. 41-latka usłyszała już zarzuty. Może grozić jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na początku lipca 2022 roku do Komisariatu Policji w Dobrym Mieście wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego włamania na konto bankowe pokrzywdzonego. Wyjaśnieniem okoliczności sprawy zajęli się policjanci z Dobrego Miasta. Funkcjonariusze ustalili, że zgłaszający mężczyzna na początku 2022 roku podjął współpracę z 41-letnią kobietą, która co jakiś czas miała przychodzić do jego domu w jednej z miejscowości pod Dobrym Miastem i świadczyć usługi sprzątające za drobną opłatą.

Pewnego dnia mężczyzna poprosił 41-latkę o to, aby pojechała do Dobrego Miasta i wypłaciła dla niego pieniądze. 70-latek przekazał jej swoją kartę do bankomatu oraz podał numer pin. Dodatkowo powiedział kobiecie, gdzie znajduje się klucz do drzwi wejściowych, tak aby mogła sprzątać również pod nieobecność właściciela domu. Kobieta wykorzystała zaufanie jakim obdarzył ją pokrzywdzony i od tamtej pory postanowiła wypłacać pieniądze z bankomatów w Dobrym Mieście i Olsztynie ,,w tajemnicy’’ przed właścicielem i pod jego nieobecność. Z policyjnych ustaleń wynika, że doszło do 21 wypłat na łączną kwotę ponad 7 tys. złotych.

Funkcjonariusze z Dobrego Miasta dotarli do kobiety i na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili jej zarzuty dotyczące włamania na konto oraz kradzieży karty bankomatowej. Kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów. Próbowała też usprawiedliwić swoje zachowanie trudną sytuacją finansową. Zgodnie z kodeksem karnym grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.