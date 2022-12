Działacze Platformy Obywatelskiej z Warmii i Mazur składają poprawki do przyszłorocznego budżetu państwa

Działacze PO z Warmii i Mazur zaproponowali siedem poprawek do przyszłorocznego budżetu państwa. Chodzi o inwestycje w regionie warte niemal miliard złotych. — Nasz region potrzebuje środków po to, żeby nadrabiać dystans do lepiej rozwiniętych polskich regionów — powiedział w czasie konferencji prasowej Jacek Protas, poseł PO.