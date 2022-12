Pijana matka za kierownicą z 3-letnim synkiem. Uderzyła w baner świetlny w Biskupcu i uciekła z miejsca zdarzenia

W sobotę (3 grudnia) policjanci z Biskupca otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na rondzie przy Placu Wolności. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że nieznana na tamten moment kierująca osobowym volkswagenem nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała na środek ronda, gdzie uderzyła w baner świetlny. Z relacji świadków wynikało, że kobieta odjechała z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb.

W tym samym czasie oficer dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie, z którego wynikało, że do jednego z mieszkań przyjechała matka wraz z dzieckiem będąc pod wpływem alkoholu. Kobieta miała podróżować autem i chwile wcześniej doprowadzić do kolizji. Interweniujący policjanci natychmiast podjechali pod wskazany adres, gdzie przed jednym z bloków zauważyli uszkodzonego volkswagena. Natomiast w mieszkaniu zastali 25-latkę, która miała wsiąść za kierownicę auta. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że była nietrzeźwa. W jej organizmie krążyły prawie dwa promile alkoholu. Ze względu na uzasadnione podejrzenie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano jej krew do badań.

Zgodnie z procedurą przeprowadzono badanie retrospektywne, które ma wykazać, jaką ilość alkoholu kobieta mogła mieć w organizmie w chwili zdarzenia. Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy 25-latce. Z otrzymanych informacji wynikało również, że kobieta miała podróżować autem, wraz z 3-letnim synem. Chłopiec, którego zastano w mieszkaniu, był już pod opieką babci.

Trwają czynności mające na celu wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia drogowego w centrum Biskupca oraz jego uczestników. Jeżeli okaże się, że 25-latka wsiadła za kierownicę auta w stanie nietrzeźwości, grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Ponadto funkcjonariusze sporządzili dokumentację do sądu rodzinnego i nieletnich, którego zadaniem będzie dokładnie zbadanie zaistniałej sytuacji pod kątem sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzica w stanie nietrzeźwości.