Olsztyn: 32-latek pijany spał na klatce schodowej w bloku. Był poszukiwany

W piątek (2 grudnia) około godziny 5:00 policjanci z Olsztyna otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z bloków na klatce schodowej leży nietrzeźwa osoba. Funkcjonariusze pojechali we wskazane miejsce, gdzie zastali pijanego mężczyznę śpiącego na klatce schodowej. Dodatkowo po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że 32-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Iławie do odbycia kary 182 dni pozbawienia wolności. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za popełnione w przeszłości przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Został zatrzymany i trafił już do zakładu karnego.

Tego samego dnia dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie i Strażą Miejską prowadzą systematyczne kontrole miejsc, w których bezdomni mogą szukać schronienia przed zimnem.

Funkcjonariusze informują osoby bezdomne o instytucjach pomocowych, noclegowniach, do których można udać się w mieście. Kontrolują dworce, pustostany, ogródki działkowe, piwnice. Wszystko po to, aby pomóc ochronić osoby bezdomne przed niskimi temperaturami, pożarem, niedożywieniem. Bezdomni otrzymują również koce i termosy z ciepłą herbatą. Jeśli np. ze względu na zły stan zdrowia lub objawy wychłodzenia organizmu potrzebna jest pomoc medyczna, na miejsce wzywane jest pogotowie.