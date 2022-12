Zima zaskoczyła kierowców w Olsztynie i powiecie olsztyńskim? Od rana doszło do 7 kolizji

Zima ponownie zawitała do Olsztyna, przez co na drogach zrobiło się niebezpiecznie i ślisko. Opady śniegu są prognozowane dziś przez cały dzień. Warto więc zachować ostrożność i pamiętać, że prędkość dopuszczalna w czasie trudnych warunków drogowych nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną. Jak przedstawia się bilans zdarzeń drogowych dzisiejszego dnia w Olsztynie i w powiecie olsztyńskim?

Gdy aura pogodowa sprawia, że warunki na drodze są bardziej zmienne i niebezpieczne warto zachować dodatkową ostrożność. Opady śniegu czy niskie temperatury sprawiają, że nawierzchnia w wielu miejscach jest śliska, maleje przyczepność pojazdu, a tym samym znacznie wydłuża się jego droga hamowania. W takiej sytuacji bezwzględnie należy dostosować prędkość do warunków panujących na drodze i zachować odpowiedni – bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Czy zima zaskoczyła kierowców w Olsztynie i powiecie olsztyńskim? Jak przedstawia się bilans zdarzeń drogowych dzisiejszego dnia?

Okazuje się, że choć od rana warunki na drogach naszego powiatu nie są przychylne, kierowcy nie dają się zimie. Tym razem przygotowali się na utrudnione warunki drogowe i w porównaniu do pierwszego w tym roku "ataku zimy" ilość kolizji, czy wypadków znacznie spadła.

— Od rana do ok godz. 14.30 na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego doszło do 7 kolizji, nie odnotowaliśmy żadnego wypadku drogowego — przekazuje mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Dla porównania 19 listopada bieżącego roku, kiedy przywitaliśmy pierwszy tegoroczny śnieg, od rana do ok. godz. 11:00 na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego doszło do 23 kolizji oraz 1 wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W większości przypadków, ich przyczyną było niedostosowanie prędkości przez kierujących do warunków panujących na drodze.

Przykładem dzisiejszych kolizji może być ta na ul. Kętrzyńskiego.

— Dzisiaj na ul. Kętrzyńskiego doszło do kolizji, gdzie ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 45-letni kierujący osobowym renault, nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył osobowej skody. Nikomu nic się nie stało — informuje mł. asp. Jurkun.

Policjanci apelują

— Na drogach w wielu miejscach jest ślisko, apelujemy więc o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Należy pamiętać o tym, że prędkość podczas trudnych warunków drogowych nie zawsze oznacza, iż jest bezpieczna — dodaje policjant.