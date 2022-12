Wojewoda przekazał samorządom na Warmii i Mazurach 365,5 mln zł z tytułu dodatku węglowego

Do tej pory do samorządów z Warmii i Mazur wojewoda przekazał 365,5 mln zł z tytułu dodatku węglowego. Pieniądze są przekazywane na bieżąco mieszkańcom.

Aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba było złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Zgodnie ze zmianą ustawy o dodatku węglowym wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, gminy mają na jego wypłatę do dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

— Po tym jak mieszkańcy składali wnioski, gminy na bieżąco je rozpatrywały i weryfikowały i nadal to robią. Do tej pory 18 gmin złożyło do wojewody 100 proc. wniosków, które do nich wpłynęły od mieszkańców. Pozostałe 90 proc. gmin rozpatrzyły od 60 do 80 proc. wniosków. Ta liczba zmienia się z dnia na dzień — poinformował rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.

Wojewoda po otrzymaniu zapotrzebowania od gmin przesyła je do Ministerstwa Środowiska i Klimatu i zwrotnie otrzymuje pieniądze.

Do tej pory do samorządów przekazano kwotę 365,5 mln zł z tytułu dodatku węglowego. W grudniu będzie kolejna transza pieniędzy dla tych, którzy złożyli wnioski później.

Ustawę o dodatku węglowym prezydent podpisał 11 sierpnia. Przewiduje ona dodatek w wysokości 3 tys. zł, przysługujący gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Źródło: PAP

autor: Agnieszka Libudzka