Na Warmii i Mazurach nie żyje się najgorzej

Z danych Narodowego Spisu Powszechnego 2021 wynika, że jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o pewne obszary komfortu zamieszkania. Przede wszystkim przybywa mieszkań, choć w ostatnim roku dynamika oddawania do użytku nowych lokali spadła.

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w Polsce mamy 15 227 927 mieszkań. W porównaniu ze spisem sprzed 10 lat ich liczba zwiększyła się o 1 732 550 mieszkań, tj. o 12,8 procent.

Warmia i Mazury w czołówce



W tym kontekście ważną kwestią jest wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje sanitarno-techniczne, przede wszystkim w bieżącą wodę. Jak się okazuje, warmińsko-mazurskie znalazło się w tym przypadku w krajowej czołówce. Z danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że najlepiej wyposażone w wodociągi były mieszkania zlokalizowane w województwach: śląskim (98,7 procent), opolskim (98,2 procent) i warmińsko-mazurskim (98,0 procent). A więc to lepszy wynik niż Mazowsza czy Małopolski!

Najniższy odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg odnotowano natomiast w województwach: świętokrzyskim (95,8 procent), łódzkim (96,3 procent) i lubelskim (96,4 procent).

Z danych spisowych wynika także, że w ciągu ostatniej dekady największy przyrost liczby mieszkań odnotowano w gminach, które charakteryzowały się największym przyrostem ludności. Dotyczyło to gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków miejskich. Do takich należy gmina Stawiguda, która procentowo – w skali całego kraju – najwięcej zyskała mieszkańców. Za tym przyszedł wzrost liczby mieszkań, w tym przypadku szacowany na ponad 141 procent.

— Potwierdził się obserwowany od lat trend przyrostu liczby ludności w gminach okalających duże miasta. Wszystkie gminy przylegające do Olsztyna zanotowały przyrost liczby ludności, a także wiejskie: Szczytno, Ełk, Giżycko, Elbląg i położona obok gmina Milejewo, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Mrągowo, Ostróda. Wyjątkami wśród miast są Lubawa i Ełk, którym przybyło mieszkańców — komentuje Marek Morze, dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

W zestawieniu dziesięciu gmin o największym ubytku mieszkań w 2021 r. w porównaniu z 2011 r. niestety znalazła się jedna warmińsko-mazurska gmina – Płośnica, w powiecie działdowskim. Tam spadek liczby mieszkań oszacowano na 12,4 procent.

Rok 2021 już nie taki dobry



Optymistyczne informacje chłodzą nieco dane olsztyńskiego Urzędy Statystycznego za rok 2021. Co prawda w zeszłym roku w miastach, podobnie jak w roku poprzednim, przybyło więcej nowych mieszkań niż na wsi. Stanowiły one 54,7 procent ogółu mieszkań oddanych w województwie (w 2020 r. – 65,4 procent). Jednak liczba mieszkań oddanych w miastach spadła w stosunku do 2020 r. o 23,8 procent (w 2020 r. wzrost o 19,3 procent), natomiast na wsi wzrosła o 19,3 procent (w 2020 r. spadek o 1,3 procent).

W 2021 roku najwięcej mieszkań przekazano w powiecie olsztyńskim (1 069) i Olsztynie (802), a najmniej w powiecie węgorzewskim (35).

Mniej mieszkań niż rok wcześniej oddano w dziesięciu powiatach województwa. Największy spadek liczby oddanych mieszkań zaobserwowano w powiecie giżyckim (o 61,7 procent). Wzrost liczby mieszkań wystąpił w jedenastu powiatach, największy był w powiecie gołdapskim (o 124,1 procent).

Mieszkania się kurczą



Z danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie wynika, że w 2021 r. przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego poza budownictwem indywidualnym wyniosła 57,7 m2 (w 2020 r. 58,1 m2).

Mniejsze niż rok wcześniej były także mieszkania zrealizowane przez budownictwo zakładowe (spadek o 51,8 m2) i społeczno czynszowe (o 2,0 m2). Wielkość mieszkań deweloperów nie zmieniła się i pozostała na poziomie roku poprzedniego.

Z kolei mieszkania na wsi, wybudowane głównie przez inwestorów indywidualnych (72,3 procent), były znacznie większe od mieszkań wybudowanych w miastach. Średni metraż jednego mieszkania oddanego w 2021 r. na wsi wyniósł 115,7 m2 i był o 43,6 m2 większy od przeciętnego mieszkania wybudowanego w mieście (72,1 m2).

W województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r. największe mieszkania oddano w powiatach węgorzewskim (165,8 m2) i braniewskim (143,0 m2), a najmniejsze w Olsztynie (66,1 m2).

