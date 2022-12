Szalone Małolaty z Elbląga sięgnęły po złoto

W miniony weekend zespół Szalone Małolaty wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Wokalnym Euro Pop Contest 2022 w Berlinie. Zaprezentował się obok najlepszych wokalistów z całego świata (Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Armenia, Litwa, Włochy, Macedonia, Słowacja, Malta, Estonia, Łotwa, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Mołdawia, Irlandia, Kazachstan, Tajlandia, Austria, Chorwacja, Kuba, Niemcy, Szwecja). Co ciekawe, był jedynym zespołem, który reprezentował Polskę, a w swojej kategorii wiekowej 14-17 lat zajął pierwsze miejsce.

Do udziału w finale festiwalu w Berlinie zapraszani przez organizatorów są najlepsi wykonawcy z innych międzynarodowych festiwali.

— Organizatorzy tego festiwalu jeżdżą po całym świecie po różnych prestiżowych festiwalach świata. U nas najbardziej prestiżowy jest festiwal w Koninie. W czerwcu na tym festiwalu rozbiliśmy bank — wszystkie nasze trzy zespoły zostały nagrodzone. Wtedy też przywieźliśmy złoto. Otrzymaliśmy również zaproszenie na festiwal do Berlina, które jego organizator osobiście wręczył nam na scenie — opowiada Katarzyna Panicz.

I dodaje: — To jest bardzo ogromny sukces. Uważamy ten festiwal za jeden z najważniejszych festiwali wokalnych na świecie. To bardzo satysfakcjonujące, że nasz wysiłek został doceniony przez międzynarodowe jury, w którym zasiadał m.in. jeden z producentów wokalistki zespołu The Black Eyed Peas – Fergie.

Pierwszego dnia festiwalu należało zaśpiewać utwór w swoim ojczystym języku.

— Dziewczęta zaśpiewały utwór „Heniek” zespołu Brathanki. Drugiego dnia festiwalu wykonywane były światowe hity. Utwór, który wybrałyśmy, to piosenka autorstwa Mercedes Sayas „Swing the scat”, do której kostiumy zaprojektowała jedna z naszych podopiecznych, utalentowana Aleksandra Dudek, obecnie uczennica Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym — relacjonuje Katarzyna i trenerka wokalna zespołu Szalone Małolaty.

— Nasz zespół wygrał spośród wszystkich wokalistów z całego świata. Na festiwalu nie było podziału na solistów i zespoły, tylko na kategorie wiekowe. W naszej kategorii wiekowej rywalizowało najwięcej wokalistów — byliśmy jedynym zespołem i konkurowaliśmy z 24 solistami z całego świata — znanych z programów muzycznych w swoich krajach — tłumaczy Katarzyna Panicz.

Przygotowania do festiwalu trwały miesiąc i był to okres bardzo wzmożonej, intensywnej pracy.

Jak podkreśla nasza rozmówczyni, na odniesiony sukces zapracował cały zespół ludzi.

— Przede wszystkim wokalistki i ich trenerki, czyli moja córka Maja Panicz i ja. Ale również choreografowie: Michał Cyran, który jest jednym z najlepszych choreografów w Polsce, współpracuje z wieloma teatrami muzycznymi w Polsce oraz Marta Brozdowska „Heniek” — wylicza Katarzyna Panicz.

— Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego teraz myślimy o kolejnych międzynarodowych festiwalach, m.in. na Malcie i Filipinach, na które również zostaliśmy zaproszeni. Jesteśmy bardzo rozpoznawalnym zespołem już nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Co chwilę dostajemy zaproszenia do udziału w prestiżowych festiwalach. Ostatnio do Neapolu. Niestety to są bardzo kosztowne wyjazdy i nie w każdych możemy wziąć udział. Był czas, gdy sponsorzy bardzo nam pomagali — i robią to dalej — jednak środki są wciąż niewystarczające — zapowiada Katarzyna Panicz.

Obecnie zespół Szalone Małolaty szykuje niespodziankę dla elblążan — specjalny koncert świąteczny.

— Najczęściej robimy koncerty przy użyciu podkładów muzycznych, ale czasem udawało się zorganizować koncert z udziałem zespołu instrumentalnego. Tym razem też tak będzie — wystąpią instrumentaliści, między innymi Bartek Krzywda z zespołem. Chcemy też zaprosić specjalnego gościa, który wystąpi razem z Szalonymi Małolatami. To na razie jeszcze tajemnica. Wykonywane będą kolędy i utwory świąteczne oraz pieśni gospelowe, które mówią o świętowaniu, o Bogu i miłości. To będzie zupełnie nowy repertuar — Katarzyna Panicz uchyla rąbka tajemnicy.

Namiastkę tego, co Szalone Małolaty zaprezentują w styczniu, będzie można zobaczyć podczas Świątecznych Spotkań Elblążan, w których zespół już tradycyjnie weźmie udział.

W przyszłym roku zespół Szalone Małolaty będzie obchodził 30-lecie istnienia.

Ewelina Gulińska