Premier Mateusz Morawiecki przyznał stypendia uczniom z Warmii i Mazur

Dyplomy najzdolniejszym uczniom wręczyli wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

— Wszystkim wyróżnionym gratuluję i życzę powodzenia na edukacyjnej ścieżce. Niech czas spędzony w murach szkolnych będzie źródłem inspiracji i okazją do realizowania życiowych pasji i zdobywania wiedzy — powiedział do uczniów wojewoda. — To zwyczajnie w naszym interesie, abyśmy tych, którzy wyróżniają się w podążaniu do wiedzy, w Polsce zatrzymać. Chcemy, żeby pracowali na swoją rzecz, oczywiście, ale dzięki temu pracują też dla Ojczyzny — dodał.

— Nagrodzonym gratuluję. Gratuluję także rodzicom. Sukces dzieci bez domu rodzinnego byłby niemożliwy. Niech duma rozpiera wasze piersi. To powód do satysfakcji. Chcę też podziękować nauczycielom za to, że rzeczy trudne pomagacie uczynić łatwymi. Dziękuję tez za przekazywane wartości moralne — mówił warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki. — Jestem humanistą, ale cieszę się, że wśród nagrodzonych przeważają nauki ścisłe — podkreślił.

Stypendium będzie wypłacone w dwóch ratach. Pierwsza – z końcem listopada, a druga – wiosną. Są przyznane uczniom dziennym szkół, w których nauka kończy się maturą. Warunkiem jest promocja z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen w szkole lub szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. W województwie warmińsko-mazurskim takie warunki spełniło 219 uczniów. Ich łączna średnia ocen wyniosła 5,41.

Jednak na sali było też kilkunastu uczniów ze średnią ocen 6.00. Jednym z nich jest Igor Żuk z Technikum nr VII w Zespole Szkól Ekonomicznych w Olsztynie. — Moja pasją są matematyka, finanse, rachunkowość — zdradził w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską”. — W przyszłości chce być doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem — dodał.

Licealista stypendium zamierza wydać na pomoce naukowe. Także na pomoce naukowe swoje stypendium chce przeznaczyć Zuzanna Ordakowska, która również może pochwalić się średnią 6.00. — Mam bardzo dużo zainteresowań. Bardzo lubię uczyć się angielskiego, hiszpańskiego. Wciąga mnie też matematyka. Głownie ze względu na to, że jest bardzo logiczna — powiedziała nam uczennica. — Lubię stawiać sobie pytania, jak i dlaczego i szukać na nie odpowiedzi. Po liceum zamierzam iść na psychologię z angielskim językiem wykładowym na Uniwersytecie Warszawskim — dodała w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską”.

— Jestem dobry z przedmiotów ścisłych, a najlepszy z matematyki i informatyki. Z nią wiąże swoją przyszłość. Najbardziej interesuje mnie programowanie. Teraz zajmuję się futterem. To technologia od Google, która polega na programowaniu jednym językiem na wiele platform — zdradził nam Krzysztof Rosłan z Technikum Informatyczno-Matematycznego w Olsztynie.

— Ja bardzo lubię chemię nieorganiczną i stechiometrię. Wszelkiego rodzaju obliczenia. Dlatego dobrze czuję się w przedmiotach ścisłych. Matematyka i chemia dają mi najwięcej przyjemności — stwierdziła z kolei Milena Kawla z liceum w Lidzbarku.

Uroczysty charakter gali wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów uświetniły występy artystyczne ich rówieśników. Było obecnych na niej 110 stypendystów. Pozostali otrzymali dyplomy na wcześniej zorganizowanych galach w Elblągu i Ełku.



