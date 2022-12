Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pomaga szpitalowi we Lwowie

Społeczność Wydziału Humanistycznego UWM rozpoczęła zbiórkę finansową na rzecz Zakładu Psychiatrycznego i Neurologicznego we Lwowie. Sprawne funkcjonowanie tego szpitala jest szczególnie istotne w czasie wojny, kiedy dominują uczucia strachu i napięcia.

Wojna, która od 24 lutego br. objęła całą Ukrainę, zimą stała się jeszcze trudniejsza. Codzienne życie, ale także funkcjonowanie instytucji, bardzo utrudniają przerwy w dostawie energii elektrycznej. Rosjanie w ostatnich tygodniach regularnie atakują infrastrukturę energetyczną kraju, chcąc użyć niekorzystnych warunków atmosferycznych jako broni.

Brak prądu jest uciążliwy, zwłaszcza dla pacjentów szpitali. W związku z tym powstał pomysł, aby zebrać pieniądze na generator prądu dla oddziału nr 2 Zakładu Psychiatrycznego i Neurologicznego przy ul. Olhy Basarab we Lwowie. Akcję pomaga koordynować dr Krystyna Stelmach, literaturoznawczyni, która prowadzi zajęcia w Katedrze Literatury Polskiej UWM, a która pochodzi ze Lwowa.

— Wśród moich znajomych znajdują się zarówno pacjenci tego szpitala, jak i lekarze. Zapytałam ich, czego najbardziej potrzebują i powiedzieli mi, że dużego generatora prądu. Budynek tego szpitala jest trzypiętrowy i liczy około 600 metrów kw. powierzchni, więc urządzenie musi być wydajne. Kwota, jaką chcemy zebrać to 7 tys. złotych. Wiem, że zakup tego generatora jest konkretnym działaniem i że zebrane pieniądze trafią tam, gdzie trzeba — powiedziała dr Krystyna Stelmach w rozmowie z „Wiadomościami Uniwersyteckimi”.

Ten oddział stał się jeszcze bardziej potrzebny ludziom w czasie wojny, kiedy drastycznie wzrastają stres i napięcie powodujące rozmaite schorzenia psychiczne. Jest to jeden z najlepszych zakładów psychiatrycznych w Ukrainie, w którym na co dzień przebywa około 60 osób. Oferuje różne rodzaje terapii, m.in. indywidualną, grupową, artystyczną i egzystencjalną. W czasie przerw w dostawie prądu nie działa ogrzewanie, psuje się żywność w lodówkach, a pacjenci nie mają dostępu do bieżącej wody.

Dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, prodziekan ds. rozwoju i promocji Wydziału Humanistycznego, mówi, że pomysł zbiórki powstał ze zwykłej potrzeby serca.

— Mamy okres przedświąteczny, w którym częściej myśli się o drugim człowieku. Wobec tego jako społeczność wydziałowa zastanawialiśmy się, jakie działania możemy podjąć, aby zademonstrować solidarność z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Myśleliśmy przede wszystkim o Lwowie, ponieważ z tym miastem jesteśmy niejako związani dzięki naszym wykładowcom. Chcieliśmy również, aby było to coś, co pomoże zwłaszcza teraz, w tym zimowym czasie, który z premedytacją wykorzystuje Rosja. I tak pojawił się pomysł zakupu generatora prądu dla jakiejś ważnej instytucji. Można powiedzieć, że będzie on symbolem ciepła, które chcemy przekazać ludziom w Ukrainie — powiedziała prof. Joanna Chłosta-Zielonka.

