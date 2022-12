Napadł na starszą kobietę, bił ją i dusił. Po 16 latach stanął przed sądem w Olsztynie

Prokuratura Rejonowa w Nidzicy 7 września bieżącego roku skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi P. oskarżonemu o zabójstwo 82-letniej kobiety.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w nocy z 28 na 29 stycznia 2006 r. w Pielgrzymowie w gminie Kozłowo. Według ustaleń prokuratora Zbigniew P. w nieustalony sposób przedostał się wówczas do domu 82-latki, a następnie pod pretekstem rabunkowym zaczął go przeszukiwać. Gdy kobieta zorientowała się, że w domu jest inna osoba, oskarżony zaczął bić pokrzywdzoną po całym ciele i dusić. 82-latka doznała poważnych obrażeń ciała i straciła przytomność. Następnie Zbigniew P. w celu zatarcia śladów miał podłożyć ogień w domu pokrzywdzonej, po czym pozostawił ją tam nieprzytomną i niezdolną do ucieczki. W rezultacie kobieta zmarła z powodu zaczadzenia i oparzeń.

Śledztwo w sprawie śmierci 82-letniej mieszkanki Pielgrzymowa w 2006 r. zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy tego czynu. Jednak po latach śledczy wrócili do tej sprawy. Ponowna analiza materiału dowodowego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, doprowadziła do wytypowania Zbigniewa P. jako osoby podejrzanej o zabójstwo 82-latki.

Zbigniew P. w 2021 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany.

Proces Zbigniewa P. rozpoczął się 2 grudnia bieżącego roku przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Zbigniew P. w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Tego dnia sąd przesłuchał ośmiu świadków, w tym oskarżycielkę posiłkową – córkę zmarłej pokrzywdzonej.

Proces Zbigniewa P. będzie kontynuowany w 6 grudnia 2022 r.