Przygotuj świąteczną paczkę dla Ukrainy

— Sytuacja jest bardzo trudna. Brak praktycznie wszystkiego. Nasza akcja to odruch pomocy i solidarności z tymi, którzy Boże Narodzenie będą przeżywać często bez prądu, dostępu do podstawowych produktów. W naszej tradycji jest dzielenie się tym, co mamy. I właśnie dlatego prowadzimy akcję Paczka dla Ukrainy — mówi Joanna Mackiewicz z Caritasu Archidiecezji Warmińskiej — To już II edycja naszej akcji — dodaje.— Ta forma pomocy przypomina nam trochę paczki, które w latach 80. docierały do Polski — zachęca ks. Paweł Zięba, dyrektor warmińskiej Caritas.W akcji bardzo aktywnie uczestniczy także Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego. O ile paczki przyjmowane przez archidiecezjalny Caritas są przyjmowane w punkcie przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Olsztynie, o tyle paczki eparchii olsztyńsko-gdańskiej są zbierane w parafiach.— Jest bardzo duże zainteresowanie naszą akcją, ale też i potrzeby naszych cierpiących niedostatek braci są naprawdę wielkie — mówi „Gazecie Olsztyńskiej” dyrektor greckokatolickiego Caritasu, ks. Bogdan Sytczyk z Lidzbarka Warmińskiego. — Najpotrzebniejsze są teraz żywność, chemia, słodycze. Paczki powinny być przygotowane według wspólnego szabonu dla całego Caritasu.— Paczki należy przygotować w kartonach, zgodnie z załączoną instrukcją, która zawiera dokładną listę produktów. Ulotki z instrukcją oraz kartony do przygotowania paczek można odebrać w naszej siedzibie Caritasu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie — wyjaśnia Joanna Mackiewicz z Caritasu Archidiecezji Warmińskiej.Jak powinna być przygotowana paczka i co powinna zawierać? Nie może ważyć więcej niż 18 kg. Powinna być zapakowana do kartonu o wymiarach 53 cm x 40 cm x 26 cm. Do paczki można dołączyć list, który został przygotowany, lub własny ze słowami wsparcia i otuchy. Paczka powinna być gotowym zestawem produktów możliwym do przekazania rodzinie na Ukrainie.— Na liście wprowadzamy czasem pewne korekty. Teraz jest potrzebniejsze mleko w proszku niż kasza gryczana. Ważne, żeby znalazły się w niej świece i zapałki, bo jest z tym duży problem. Aktualna lista jest dostępna wraz z instrukcją na naszej stronie www.olsztyn.caritas.pl/ukraina — mówi Joanna Mackiewicz.Pracownica Caritasu Archidiecezji Warmińskiej przestrzega przed wkładaniem listów z wrażliwymi danymi zawierającymi imię i nazwisko lub adres. To na wypadek, gdyby transport został przejęty przez okupanta i wpadł w ręce Rosjan, którzy mogą próbować wykorzystywać każdą uzyskaną informację.— Nie każdego darczyńcę stać na przygotowanie całej paczki dlatego można sfinansować jej cześć, przekazując nam darowiznę na ten cel. Ważne, żeby nie rezygnować z odruchu serca przez pojawiające się trudności — zachęca Joanna Mackiewicz.Paczki z parafii greckokatolickich zostaną zebrane w jeden transport i wysłane na Ukrainę już 10 grudnia. Te z archidiecezjalnego Caritasu są zbierane do 15 grudnia. Mają trafić do potrzebujących rodzin jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, które w Ukrainie są obchodzone zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, czyli dwa tygodnie później niż w Kościele katolickim.— Nasi parafianie przygotowali już 150 paczek. Zainteresowanie jest duże. Musieliśmy poprosić o dodatkowe kartony, bo 500 zostało już pobranych i są zapełniane — mówi ks. Bogdan Sytczyk. — Robimy też inne zbiórki. W Ukrainie są potrzebne agregaty prądotwórcze i ubrania — dodaje.— W Caritasie w Olsztynie mamy w tej chwili 100 zapełnionych kartonów. Cały czas wydajemy nowe. Od początku wojny, łącznie z pierwszą edycją akcji, z Olsztyna zostało wysłanych 800 paczek — informuje Joanna Mackiewicz. — Naszą ideą jest tworzenie gotowych paczek przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne Koła Caritas. Niech to będzie paczka od przyjaciela dla przyjaciela — apeluje Joanna Mackiewicz.