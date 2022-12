Motomikołaje znów pomogą potrzebującym dzieciom

W tym roku Motomikołaje z Elbląga i okolic już piętnasty raz odwiedzają dzieci w szpitalach i placówkach opiekuńczych.

Motomikołaje spotkają się 4 grudnia o godzinie 10 na dziedzińcu wewnętrznym Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Zaplanowane zostały m.in. konkursy i ognisko. O godzinie 12 motocykliści wyruszą spod muzeum do placówek opiekuńczo-wychowawczych, DPS-u dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, oddziału dziecięcego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz oddziału dziecięcego w Szpitalu Miejskim na ul. Komeńskiego. Dzieci otrzymają m.in. słodycze i artykuły szkolne, chemię, kosmetyki i pościel. DPS przy Kasprzaka otrzyma specjalistyczną żywność oraz chemię. Do 29 listopada na świąteczną pomoc dla potrzebujących dzieci zebrano już ponad 17 tys. zł. Wciąż jednak można jeszcze wspomóc motomikołajową akcję na zrzutce stworzonej w internecie.

— W planie imprezy przewidujemy dwa konkursy na najpiękniejszy strój oraz przystrojenie pojazdu, ale też ognisko, więc prośba o zabranie kiełbasek we własnym zakresie. Czas przedświąteczny to dobra okazja, żeby się zintegrować i podsumować kolejny sezon motocyklowy, po prostu miło spędzić czas, a przy okazji zrobić bezinteresownie coś dobrego. O godzinie 12 rusza parada ulicami miasta, aby przekazać dzieciom przygotowane prezenty — informuje Patrycja Patynka, która od 2016 roku koordynuje motomikołajkową akcję.

I dodaje: — Dlaczego to robimy? To już kolejny rok, jak jedziemy do dzieciaków, one nas znają i naprawdę czekają. Ich uśmiechy i uściski są nagrodą za wszystkie trudy związane z tak dużą akcją. Ważne dla nas jest też, aby wspomóc chociaż trochę wychowawców, którzy na co dzień borykają się z różnymi trudnościami. Chcemy podziękować każdej firmie i każdej osobie, która nas wsparła, bo to bardzo wiele dla nas znaczy, daje impuls do dalszego działania. Zbiórka trwa nadal, więc jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć — zapraszamy. Jeśli ktoś chciałby pomóc nam w realizacji tej misji, zachęcamy do wpłacania nawet drobnych pieniędzy na naszą zrzutkę. Cały dochód ze zbiórki jest przeznaczony na potrzeby dzieci.