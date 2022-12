Lider PSL: poprzemy rządowy projekt dot. ustawy wiatrakowej, zwanej 10H

Podczas czwartkowego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej zaapelowaliśmy do premiera, o jak najszybsze odblokowanie energii wiatrowej i zliberalizowanie zasady 10H - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest nasz projekt i projekt rządowy; deklarujemy jego poparcie - dodał.

W czwartek w Sejmie odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej z udziałem premiera Mateusz Morawieckiego. Tematem spotkania była aktualna sytuacja energetyki odnawialnej w Polsce.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który uczestniczył w posiedzeniu podkreślił na konferencji prasowej po jego zakończeniu, że klub Koalicji Polskiej-PSL jednoznacznie opowiada się za odblokowaniem odnawialnych źródeł energii.

"Zaapelowaliśmy do premiera Morawieckiego, żeby jak najszybciej odblokować energię wiatrową, zliberalizować zasadę 10H, dać szansę na tani prąd konsumentom, dać szansę na bezpieczniejsze przeżycie najbliższych miesięcy, na bezpieczeństwo energetyczne dla całej Polski" - mówił lider PSL.

Zwrócił uwagę, że Stronnictwo przygotowało projekt ustawy dotyczący odblokowania energii wiatrowej. "Jest też ustawa rządowa. My deklarujemy poparcie dla oczywiście naszych ustaw, ale też ustawy rządowej, bo to oznacza lepsze warunki niż dzisiaj" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Według niego "premier Morawiecki nie musi się oglądać na malkontentów i marudów, którzy w jego obozie politycznym czasem jakieś konfabulacje i zabobony rozpowiadają o wiatrakach".

Szef ludowców zapowiedział też, że jeszcze w czwartek na posiedzeniu Sejmu w bloku głosowań PSL złoży wniosek formalny "o rozszerzenie porządku obrad o ustawę 10H". "Jeżeli w obozie rządowym są tacy, którzy nie chcą tańszej energii, i nie chcą pieniędzy z KPO, to niech sobie głosują jak chcą, ale większość - bo i Lewica, i Platforma Obywatelska i wszystkie inne kluby parlamentarne mówią wprost, że chcemy tych pieniędzy i taniej energii" - powiedział lider PSL.

W ocenie byłego premiera, szefa Rady Naczelnej PSL Waldemara Pawlaka na czwartkowym posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej "odbyła się bardzo dobra, merytoryczna rozmowa, gdzie przedstawiciele różnych środowisk mogli zaprezentować bardzo konkretne uwagi i propozycje" - powiedział Pawlak.

Według niego "mamy środki i technologię, ale przeszkodą w rozwoju OZE wciąż pozostają bariery administracyjne". "Należy je jak najszybciej znieść. Nowe instalacje mogą powstać w 3 miesiące. Wcześniej należy jednak przez 3 lata zmagać się z formalnościami. Zmieńmy to" - mówił były premier.

Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej poseł Mieczysław Kasprzak (PSL) podkreślił, iż ma wrażenie, że premier Morawiecki często jest wprowadzany przez swoich współpracowników w błąd. "Dziś nakreśliliśmy mu sytuację z OZE i perspektywę branży oraz konsumentów. Czas na czyny. Oczekujemy przyśpieszenia w sektorze zielonej energii" - zaznaczył poseł ludowców.

Premier Morawiecki powiedział podczas posiedzenia zespołu, że dyskusje w ramach jego obozu politycznego ws. ustawy 10H zakończyły się. "Mogę się zobowiązać, że (ustawa ta -PAP) będzie procedowana szybciej niż dotąd - podkreślił. Dodał, że rząd chce szybko wyjść z ustawą ws. ułatwień instalowania OZE przez firmy.

Ustawa wiatrakowa, inaczej zwana 10H, jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Przepisy projektowanej przez rząd nowelizacji zakładają, że lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych. Dotyczyć to będzie także dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni. Jednocześnie przepisy gwarantują mieszkańcom gmin, które zdecydują się uwolnić lokalizację okolicznych terenów pod zabudowę nowej infrastruktury wiatrowej, maksymalizację bezpieczeństwa eksploatacji tej infrastruktury. Ponadto, inwestorzy są zobowiązani do wykorzystania najnowszych technologii, co minimalizuje oddziaływanie elektrowni na środowisko.

Utrzymana ma zostać także podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą taki obiekt może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej). (PAP)

ero/ ann/