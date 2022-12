VI Kongres Przyszłości - zapis transmisji wideo - 24 listopada 2022

Kongres Przyszłości to największy i najbardziej opiniotwórczy event na Warmii i Mazurach. To największa w Polsce północno-wschodniej platforma wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i samorządem. Szeroka rozpiętość tematów poruszanych w trakcie Kongresu Przyszłości umożliwia dyskusję społeczną, samorządową i biznesową, prezentację najlepszych praktyk rozwojowych, stwarza warunki do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju regionu.

Kongres Przyszłości po raz pierwszy odbył się w 2017 roku. Za nami 5 spektakularnych edycji. Formuła Kongresu, jaki i zaangażowanie uznanych prelegentów z Polski i z zagranicy, każdorazowo przekładało się na frekwencję na poziomie 1000 - 2000 osób z województwa warmińsko-mazurskiego i województw ościennych. Zasięg internetowy poszczególnych edycji wynosił od 1 do 1,9 mln odbiorców.

W Kongresie Przyszłości wzięli udział m.in.: Gunter Verheugen, Elmar Brok, Marek Prawda, dr hab. Piotr Gawliczek, Margulan Baimukhan, Robert C. Bush Jr., Szymon Hołownia, Dorota Wellam, Piotr Gąsowski, Ivona Pavlovic, Krzysztof Hołowczyc, Eva Minge, Łukasz Jakóbiak, Jakub B. Bączek, Beata Kapcewicz, Andrzej Cichocki, Artur Kurasiński, Radosław Kotarski, Aleksandra Przegalińska, Jarosław Kuźniar, prof. Jerzy Bralczyk.