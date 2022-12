35 tys. żołnierzy WOT w gotowości. Blisko 10% to terytorialsi z Warmii i Mazur

— Powstanie i rozwój WOT stanowią silny impuls rozwoju Sił Zbrojnych i ewolucji ich zdolności. Rozwój potencjału osobowego oraz operacjonalizacja ich zdolności w czasie pandemii Covid-19, operacji obrony granicy Polski oraz pośrednio wnioski z wojny obronnej w Ukrainie jednoznacznie dowiodły słuszności powołania formacji oraz wskazały na potrzebę jej dalszego rozwoju — powiedział gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

Poprzez ogromne zainteresowanie służbą, Wojska Obrony Terytorialnej przekroczyły 35 tys. żołnierzy. Blisko 10 % to żołnierze z Warmii i Mazur. Jest to kolejny, ważny krok na drodze do osiągania zdolności operacyjnej formacji. A już na początku 2023 roku na terenie całej Polski rusza projekt „Ferie z WOT”, który między innymi jest kierowany do uczniów, studentów, rodziców oraz nauczycieli.

— Przygotowanie rozwiązania, które umożliwiło młodym ludziom udział w szkoleniach było dla nas priorytetem. Projekty „Ferie z WOT” oraz „Wakacje z WOT” spełniły swoją rolę i doprowadziły do sytuacji, w której młodzi ludzie mogą służyć Ojczyźnie nie rezygnując z nauki. Wiemy, że takie rozwiązanie jest potrzebne, dlatego będziemy je kontynuować w 2023 roku — mówi dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Jarosław Kowalski.

W sobotę, 3 grudnia br. kolejni ochotnicy przekroczą bramy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tym samym, mieszkańcy z województwa warmińsko-mazurskiego, rozpoczną ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe. Kolejna szansa na rozpoczęcie służby na Warmii i Mazurach już na początku 2023 r. w ramach projektu „Ferie z WOT”.

— Obserwujemy niesłabnące zainteresowanie służbą w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, szczególnie wśród młodych ludzi. Duża grupa żołnierzy to studenci i uczniowie. Co trzeci żołnierz brygady ma mniej niż 25 lat. Ich zainteresowanie wstąpieniem do WOT widać podczas zimowej i letniej przerwy w nauce — st. szer. Aleksandra Gęstwicka, rekruter 4W-MBOT.

W najbliższy weekend ponad 100 mieszkańców Warmii i Mazur rozpocznie również szkolenie wyrównawcze. To żołnierze, którzy szkolenie wojskowe odbyli lata temu, a teraz chcą wrócić do służby jako terytorialsi. Łącznie ponad 230 nowych terytorialsów rozpocznie służbę w województwie warmińsko-mazurskim.