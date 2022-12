Sprzedali rzeczy, których nigdy nie mieli za ponad 6 tys. zł. Zatrzymali ich policjanci z Olsztyna

21-latka i 20-latek za pośrednictwem portali sprzedażowych wystawiali ogłoszenia przedmiotów, których nigdy nie posiadali. W ten sposób oszukali 33 osoby z całego kraju. Kobieta i mężczyzna usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Olsztyna ustalili sprawców serii oszustw internetowych. Z policyjnych ustaleń wynika, że 21-latka i 20-latek na różnych portalach sprzedażowych wystawiali fikcyjne ogłoszenia sprzedaży m.in. zegarków, ubrań, galanterii czy telefonów komórkowych.

We wszystkich przypadkach działanie oszustów było bardzo podobne. Po przelaniu pieniędzy na konto, kontakt ze sprzedawcą się urywał, a kupujący nigdy nie otrzymywał towaru. 21-latka i 20-latek niejednokrotnie „sprzedawali” ten sam przedmiot różnym osobom. Okazało się, że w ten sposób oszukali 33 osoby z całego kraju, do których dotarli policjanci. Łączna wartość strat to ponad 6500 złotych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 21-latka i 20-latek usłyszeli zarzuty oszustwa, do których się przyznali. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.