MAX Premium Burgers w Olsztynie. Kiedy otwarcie? Jakie menu? Pierwsze otwarcie restauracji szwedzkiego giganta na Warmii i Mazurach

MAX Premium Burgers to szwedzka sieć restauracji typu "fast food". Obecnie w Polsce firma posiada 19. restauracji. Białą plamą było woj. warmińsko-mazurskie, jednak już niebawem i w towarzystwie jezior będziemy mogli zjeść szwedzkiego burgera.

MAX to sieć, która liczy ponad 150 restauracji w samej Szwecji, a 183 we wszystkich krajach, gdzie zatrudnia ponad 7000 pracowników. Firma jednak cały czas pozostaje biznesem rodzinnym, obecnym prezesem Max Premium Burgers jest Richard Bergfors, natomiast wiceprezesem jego brat Christoffer Bergfors – synowie założyciela sieci.

— W tym roku świętujemy 5 rok obecności na polskim rynku, a otwarcie każdego kolejnej restauracji jest dla nas niezwykle ważnym elementem ekspansji. Rok 2022 zamkniemy z 20 otwartymi restauracjami, co nas ogromnie satysfakcjonuje. Cieszymy się także na obecność na nowym terenie, jakim jest północno-wschodnia Polska. To region niezwykle barwny kulturowo, ale i też atrakcyjny pod względem turystycznym — mówi Jerzy Jakubiak Head of Development MAX Polsce.

Olsztyńska restauracja sieci MAX będzie mieścić się przy al. Sikorskiego obok supermarketu Auchan. Budowa lokalu już ruszyła, a otwarcie zaplanowane jest w pierwszej połowie przyszłego roku.

— Nasi klienci doskonale wiedzą, że przy otwarciu każdej nowej restauracji pojawia się również szereg działań na rzecz lokalnej społeczności i śmiało możemy zapowiedzieć, że aktywności na terenie Olsztyna z udziałem MAX będzie wiele. Co ciekawe, podróżni kierujący się w stronę Warmii i Mazur z Warszawy już dzisiaj mogą odwiedzić naszą restaurację, ponieważ we wrześniu otworzyliśmy naszą 19. restaurację przy trasie krajowej nr 7 w Łomiankach — dodaje Jerzy Jakubiak.

W nowej restauracji zjemy nie tylko burgera

Jak sama nazwa wskazuje, królem menu nowej restauracji powinien być burger. Faktycznie popularna kanapka jest tutaj królem, jednak nie rządzi w pojedynkę.

— Nasze produkty są świeże, a menu zawiera różnorodne pozycje. Co najważniejsze w restauracjach MAX nasi goście mogą personalizować swoje zamówienie – zamieniając klasyczną bułkę na bezglutenową lub liść sałaty, czy tez zastąpić sos majonezem bez jajecznym. Nie zapominamy również o tych, którzy zamiast tradycyjnego mięsa, wolą sięgnąć po alternatywne rozwiązania, czyli słynne Zielone Menu: tutaj do wyboru mamy ser Halloumi lub roślinny Plant Beef — kontynuuje przedstawiciel MAX.

Nie tylko jedzenie, ale też skandynawskie wartości

Jak na szwedzkiego giganta przystało restauracja bardzo promuje skandynawskie wartości, do których bez wątpienia można zaliczyć ekologię.

— Pragniemy być częścią zrównoważonego świata i w maksymalny, możliwy sposób zwracać naturze ślady, jakie pozostawiamy po sobie jako pracownicy i firma. Obliczyliśmy całkowity ślad węglowy produktów oraz równoważymy emisję, poprzez chociażby sadzenie drzew w Afryce — dodaje Jerzy Jakubiak.

Goście MAX mogą samodzielnie zadecydować o tym, jakiego burgera chcą kupić, a w menu przy każdej pozycji podana jest wartość emisji CO2.

Restauracja zostanie otwarta w przyszłym roku, jednak przedstawiciele firmy mimo naszych pytań nie chcieli ujawniać kiedy dokładnie. Niewątpliwie ma to związek z niepewną sytuacją na rynku budowlanym i możliwymi przesunięciami terminów.

Karol Grosz