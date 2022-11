Świąteczne prezenty dla miłośników Harry’ego Pottera — lista pomysłów

Święta zbliżają się wielkimi krokami! Last Christmas słyszymy na okrągło w radiu, wielka bitwa o karpia w supermarkecie wisi w powietrzu, a wszechobecne lampki, choinki i Mikołaje nie dają nam zapomnieć o dniu, na który wiele osób czeka cały rok. To ostatni moment, by kupić prezenty dla najbliższych spokojnie i bez stresu — na przykład zamawiając je wygodnie przez internet. Dzięki temu możemy wybrać przemyślany podarunek i mamy pewność, że zdążymy. Jeśli wciąż szukasz prezentów dla bliskich i masz w swoim gronie osoby, które uwielbiają Harry’ego Pottera, mamy dobrą wiadomość — wybór prezentu będzie prosty! W sklepach i w sieci znajdziesz mnóstwo gadżetów dla miłośników świata magii. Przykłady?

Świąteczne prezenty dla potteromaniaków

Miłośnicy Harry’ego Pottera to zarówno dzieci, jak i dorośli. Wszyscy, którzy niemal na pamięć znają książki J. K. Rowling, uwielbiają wracać do filmów, mają ulubione postacie i dokładnie wiedzą, do jakiego domu w Hogwarcie chcieliby trafić, gdy wreszcie szkoła magii wyśle do nich sowę z listem. Warto pokazać potteromaniakom z naszej rodziny lub grona przyjaciół, jak dobrze ich znamy. Prezent inspirowany Harrym Potterem z pewnością bardzo ich ucieszy. Co warto wybrać?

Klocki LEGO Harry Potter

Klocki Lego (sprawdź ofertę TaniaKsiazka.pl) znów stają się popularne, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. W ofercie duńskiego producenta klocków znajdziemy także takie, które są inspirowane Harrym Potterem. To kreatywny prezent, który pozwoli na ciekawe spędzenie czasu w domowym zaciszu lub w przytulnej komórce pod schodami. Efekt — złożony zestaw — może ozdobić półkę w pokoju i przypominać o ulubionych postaciach i scenach z książek. Przykładowe zestawy dla potteromaniaków stworzone przez Lego to: znów stają się popularne, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. W ofercie duńskiego producenta klocków znajdziemy także takie, które są inspirowane Harrym Potterem. To kreatywny prezent, który pozwoli na ciekawe spędzenie czasu w domowym zaciszu lub w przytulnej komórce pod schodami. Efekt — złożony zestaw — może ozdobić półkę w pokoju i przypominać o ulubionych postaciach i scenach z książek. Przykładowe zestawy dla potteromaniaków stworzone przez Lego to:

• LEGO Harry Potter Skrzydło szpitalne Hogwartu 76398

• LEGO Harry Potter Ministerstwo Magii 76403

• LEGO Harry Potter Testrale i kareta z Hogwartu 76400

• LEGO Harry Potter Chwile z Hogwartu: zajęcia z wróżbiarstwa 76396

• LEGO Harry Potter Komnata Dumbledore'a w Hogwarcie 76402

Książki Harry Potter

Może to być ciekawe wydanie kultowej serii (np. ilustrowane lub w kolorach wybranego domu z Hogwartu). Możemy wybrać nawet tom wydany w obcym języku — zwłaszcza jeśli nasz potteromaniak uczy się innego języka. W księgarniach znajdziemy także kilka ciekawych książek dotyczących uniwersum stworzonego przez J. K. Rowling i nie trzeba być Hermioną Granger, by skusić się do sięgnięcia po te lektury! Jakie tytuły można wybrać na świąteczny prezent?

• Kuchnia Hogwartu, Rita Mock-Pike

• Quidditch przez wieki. Wersja ilustrowana, J. K. Rowling

• Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Oryginalny scenariusz, J. K. Rowling

• Baśnie barda Beedle'a, J. K. Rowling

• The Science of Harry Potter. Czy magia jest możliwa w naszym świecie?, Mark Brake Jon Chase

Puzzle

A może puzzle? Idealny sposób na świąteczny wypoczynek, zarówno solo, jak i w towarzystwie najbliższych. Puzzle inspirowane Harrym Potterem na pewno spotkają się z entuzjastyczną reakcją i rozgrzeją serce potteromaniaka niczym kremowe piwo. Co ciekawe, w sklepach znajdziemy zarówno klasyczne puzzle, jak i puzzle 3D z lokacjami znanymi z filmów i książek.

• Puzzle 1500 el. Mapa Hogwartu Ravensburger

• Puzzle 3D 66 el. Sklep Ollivandera z różdżkami na Pokątne Cubic Fun

• Puzzle 3D 450 el. Diagon Alley Wrebbit Puzzles

• Puzzle 1000 el. Impossible Puzzle! Harry Potter Clementoni

• Puzzle 3D 243 el. Harry Potter Wieża astronomiczna Cubic Fun

• Puzzle 1000 el. Kolekcja Harry Potter 4 Ravensburger

Gry planszowe i karciane

Gry to świetny sposób na wspólne spędzenie czasu w gronie rodziny lub znajomych. Jeśli dodamy do tego bohaterów i motywy prosto z Hogwartu, gra nabierze szczególnego znaczenia i stanie się wyjątkowo atrakcyjnym prezentem dla miłośnika Harry’ego Pottera. Tymczasem gier ze świata magii nie brakuje. Przygotujcie czekoladowe żaby, fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta i inne smakołyki, a potem usiądźcie nad wspólną rozgrywką w:

• Dobble Harry Potter

• Harry Potter. Rok w Hogwarcie (Rebel)

• Harry Potter. Hogwarts Battle. Obrona przed czarną magią

• 5 sekund. Harry Potter

• Story Cubes. Harry Potter (Rebel), Rory O'Connor

• Harry Potter. Korytarze Hogwartu

• Talisman: Harry Potter (edycja polska)

Gadżety prawdziwego fana

Kubki, T-shirty, skarpetki, plakaty, figurki Funko Pop, kolekcjonerskie rekwizyty (np. różdżki), maskotki, słodycze inspirowane światem magii — wszystkie te akcesoria również z łatwością możemy znaleźć w sklepach i wybrać je na prezent dla potteromaniaka. Takie drobiazgi z pewnością sprawią wiele radości i sprawią, że nadchodzące święta będą… magiczne. A przecież właśnie o to chodzi, prawda?

Który z prezentów okaże się najlepszy dla potteromaniaka, którego znasz? Klocki LEGO, książka, a może puzzle? Wszystkie podarunki możesz zamówić w księgarni TaniaKsiazka (jeśli tylko nie przeszkadza Ci, że dostarczy je kurier, a nie sowa).