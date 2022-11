Burmistrz Pisza i jego zastępca oskarżeni

Akt oskarżenia przeciwko samorządowcom Prokuratura Rejonowa w Mrągowie skierowała do Sądu Rejonowego w Piszu - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Burmistrzowi Pisza Andrzejowi S. zarzucono niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z realizacją projektu "Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Piszu", a zastępcy burmistrza Januszowi P. nieudostępnienie - wbrew obowiązkowi - informacji publicznej.

Według ustaleń prokuratury, piski urząd miasta zawarł w 2018 r. z samorządem woj. warmińsko-mazurskiego umowę o dofinansowanie wysokości ponad 1,3 mln zł związaną z rewaloryzacją parku.

— Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązał się do realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem. W przypadku dokonania zmian w projekcie należało o tym pisemnie poinformować Urząd Marszałkowski w Olsztynie i uzyskać stosowną aprobatę — wyjaśnił Brodowski.

W trakcie realizacji inwestycji dokonano wycinki 19 drzew na terenie parku, które nie były przewidziane do usunięcia we wniosku o dofinansowanie. Ponadto - wbrew zatwierdzonemu projektowi - nastąpiła zmiana zagospodarowania części terenów zielonych, połączona z wycinką drzew. Polegała ona na usunięciu części trawnika i wybudowaniu w tym miejscu placu zabaw. Postawiono tam znacznych rozmiarów konstrukcję statku przeznaczonego do zabaw dla dzieci, co nie było uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.

Prokuratura przekazała, że te zmiany nie były też zgłaszane do akceptacji organu finansującego. Dlatego urząd marszałkowski w sierpniu 2019 r. rozwiązał bez wypowiedzenia umowę o dofinansowanie projektu. Gmina utraciła całość dofinansowania projektu, tj. ponad 1,3 mln zł.

Śledczy ustalili, że zmiany w projekcie zostały wprowadzone za wiedzą i zgodą burmistrza. Ponadto jako reprezentant gminy był on zobowiązany do dostarczania do instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym pisemnego zgłoszenia planowanych zmian w projekcie i uzyskania od niej pisemnej akceptacji tych zmian przed ich wprowadzeniem.

W akcie oskarżenia burmistrzowi zarzucono niedopełnienia obowiązków poprzez niepowiadomienie instytucji zarządzającej RPO o dokonaniu zmian w realizowanym projekcie, co w rezultacie doprowadziło do rozwiązania umowy o dofinansowanie i utraty przez gminę Pisz dotacji. Taki czyn zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Z kolei zastępcy burmistrza Januszowi P. zarzucono nieudostępnienie - wbrew ciążącemu obowiązkowi - informacji publicznej, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności.

Jak podała prokuratura, chodzi o zdarzenie z października 2019 r., gdy jeden z miejskich radnych zwrócił się o nadesłanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór różnego rodzaju odpadów od właścicieli nieruchomości w gminie w poprzednim roku. Według śledczych wniosek był rozpoznawany przez zastępcę burmistrza, który nie udzielił wnioskodawcy informacji.

Źródło: PAP

autor: Marcin Boguszewski