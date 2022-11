Olsztyn: Spał w wiacie śmietnikowej. Okazało się, że był poszukiwany

Jak co roku w chwili, gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, policjanci poświęcają wiele pracy, by przeciwdziałać ryzyku wychłodzeń. Okres zimowy to czas, kiedy policjanci wspierani m.in. przez Straż Miejską i pracowników MOPS-u kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Są to pustostany, ogródki działkowe czy altanki.