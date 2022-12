Więźniowie z Olsztyna będą wykonywać prace społecznie użyteczne. Gdzie?

Liczba miejsc, w których skazani mogą wykonywać pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną wielokrotnie przewyższa liczbę skierowanych do niej. Poznaliśmy miejsca, w których takie zadania będą realizowane w następnym roku.

Kary ograniczenia wolności albo grzywny w pewnych sytuacjach mogą oznaczać, że skazani nieodpłatnie pracują na rzecz społeczeństwa. W 2023 roku będą kierowani do 15 podmiotów, których założycielem jest gmina Olsztyn.

— Z uwagi na to, że większość skazanych to osoby bez kwalifikacji, bądź z niskimi kwalifikacjami, powinni być kierowani do prostych prac fizycznych, takich jak prace porządkowe czy konserwatorskie — mówi dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna, Robert Zalewski.

Szkoły, przedszkola, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Szpital Zespolony, Schronisko dla Zwierząt - to najważniejsze podmioty, które skorzystają z pracy skazanych. Sąd Rejonowy w Olsztynie wskazał, że do prac społecznie użytecznych w 2023 roku może skierować 362 osoby. To o 1354 osoby mniej, niż mogłyby przyjąć w tym czasie wyznaczone zakłady pracy.