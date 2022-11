Dwa projekty uchwał ws. uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm - skierowane do komisji

25 listopada do Sejmu wpłynął projekt uchwały posłów Lewicy "w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm". Natomiast we wtorek, posłowie PiS złożyli projekt uchwały "dotyczący uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm". Również we wtorek oba projekty uchwał skierowano do pierwszego czytania w komisji spraw zagranicznych.

W projekcie, pod którym podpisali się posłowie Lewicy, podkreślono, że "trwa bestialska i bezprawna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".

"Rosyjskie wojsko od prawie 300 dni prowadzi ataki na całym terytorium Ukrainy, w których zginęły tysiące ludzi, w tym wiele dzieci. Państwo rosyjskie i podległe mu struktury dopuszczają się aktów terroru wymierzonych w różne elementy infrastruktury cywilnej, w tym dzielnice mieszkaniowe, szkoły, szpitale, dworce kolejowe, teatry oraz sieci wodociągowe i elektryczne" - czytamy w projekcie.

Zwrócono uwagę, że rosyjskie wojsko i jego poplecznicy dopuszczają się uprowadzeń, przemocy seksualnej i tortur, a także wykonują doraźne egzekucje. "Przeprowadzili rzeź ludności cywilnej w Buczy, Irpieniu, Iziumie, Łymanie i innych miastach. Liczba udokumentowanych zbrodni wojennych w Ukrainie wynosi już prawie 40 000" - napisali posłowie Lewicy.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje Federację Rosyjską za państwo sponsorujące terroryzm i stosujące środki terroru. Pozytywnie ocenia przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w tej samej sprawie i oczekuje, że pozostałe instytucje unijne oraz państwa członkowskie podejmą wszystkie konieczne kroki w celu wykonania rezolucji. Federacja Rosyjska powinna być pod każdym względem odizolowana na arenie międzynarodowej" - głosi projekt uchwały autorstwa Lewicy.

Jak napisano "Sejm RP wzywa Radę Ministrów do podjęcia działań w kierunku nakładania kolejnych pakietów sankcji na Federację Rosyjską i wszystkie osoby wspierające działalność zbrodniczego reżimu Władimira Putina, a także w kierunku dalszego wsparcia Ukrainy w walce z agresorem".

W swoim projekcie posłowie PiS podkreślają, że "Sejm RP popiera wolną, niezależną i suwerenną Ukrainę w jej międzynarodowo uznanych granicach i apeluje do rosyjskich władz o natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych i wycofanie jednostek wojskowych z całego terytorium Ukrainy".

"(Sejm) uznaje za terroryzm przemoc Rosji wobec ludności cywilnej popełnianą w dążeniu do celów politycznych oraz uznaje Rosję za państwowego sponsora terroryzmu i wzywa inne kraje o podobnych poglądach do wyrażenia tego samego stanowiska" - głosi projekt uchwały autorstwa PiS.

Podkreślono w nim, że "rosyjska agresja przeciwko Ukrainie stanowi rażące naruszenie zakazu użycia siły wynikającego z art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych, jest pogwałceniem suwerenności, niezależności politycznej i integralności terytorialnej Ukrainy". Według projektu, ta wojna stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego, z jakimi świat mierzy się od zakończenia II wojny światowej.

W projekcie zaznaczono, że "głęboki sprzeciw budzi manifestowana retoryka Moskwy na rzecz aneksji kolejnych ukraińskich terytoriów". "Zgodnie z literą Karty ONZ zmiana granic przy użyciu siły jest deliktem – trudno o bardziej jaskrawy przykład wykluczania się Rosji z obowiązującego ładu międzynarodowego" - zwrócili uwagę autorzy projektu uchwały.

Podkreślono, że rosyjska agresja na Ukrainę - poza działaniami wojennymi niosącymi śmierć i zniszczenie - to także terror, nielegalne deportacje ukraińskich obywateli do Rosji, przymusowe pobory do wojska, prześladowania, szykany, rusyfikacja. "To cała machina zaplanowanej antyukraińskiej polityki, a także zbrodnie wojenne" - czytamy.

"(Sejm) uważa, że zachwianie w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, spowodowane przez Rosję, która blokując ukraińskie porty, paląc i grabiąc ukraińskie ziemie przez długi czas uniemożliwiała eksport ukraińskiej produkcji rolniczej i zbóż, przyniosło widmo głodu i poważnych konsekwencji społecznych w wielu państwach Afryki i Azji. Podkreśla zdeterminowanie Polski, aby pomóc w zapobieganiu światowemu kryzysowi żywnościowemu poprzez zaangażowanie się wraz z partnerami z Unii Europejskiej w ułatwianie eksportu ukraińskiego zboża" - napisali autorzy projekt.

Jak zaznaczono, Sejm wyraża zaniepokojenie, że w kwestii elektrowni w Zaporożu, Rosja po raz kolejny wykorzystuje strategicznie ważne obiekty, aby zwiększyć poczucie zagrożenia i szantażować nie tylko Ukraińców, ale także społeczność międzynarodową. Sejm zachowanie takie odbiera jako wysoce nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne - głosi projekt.

"Sejm RP stanowczo stwierdza, że wszyscy odpowiedzialni bezpośrednio i pośrednio za popełnienie rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie powinni zostać postawieni przed sądem. Popiera wszystkie międzynarodowe mechanizmy działające w tym celu, w tym współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w celu znalezienia najskuteczniejszych sposobów identyfikacji i ścigania sprawców" - czytamy.

Jak oceniono, kluczowe jest dziś utrzymanie presji sankcyjnej na Rosję, będącej ważnym narzędziem powstrzymywania jej brutalnych działań wobec Ukrainy.

"Demokratyczny świat musi działać z determinacją i bez najmniejszego wahania. Nie można pozostawić Rosji czasu na odzyskanie sił i zdolności operacyjnych. Ma pełną świadomość, że przyjęte sankcje już przekładają się na poziom życia zwykłych Rosjan. Tylko w ten sposób można uświadomić rosyjskiemu społeczeństwu rozmiar zbrodni popełnianych przez kremlowski reżim" - głosi projekt uchwały.

"Sejm RP wzywa, aby w obliczu łamania najbardziej podstawowych zasad prawa międzynarodowego społeczność międzynarodowa kontynuowała działania na rzecz utrzymania wsparcia dla broniącej się Ukrainy. Najważniejszym zadaniem państw demokratycznych jest wykazanie determinacji w obronie podstawowych pryncypiów ładu międzynarodowego oraz kontynuacja wsparcia Ukrainy, tak długo, jak będzie to konieczne" - czytamy w projekcie.

W ostatnią środę Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Europosłowie wyrażają poparcie dla niepodległości Ukrainy. Za rezolucją opowiedziało się 494 europosłów, 58 było przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. (PAP)

