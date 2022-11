Oszuści zmanipulowali mieszkankę Olsztyna. Kobieta straciła ponad 6 tys zł

Mieszkanka Olsztyna po kontakcie telefonicznym z osobami podającymi się za pracowników banku straciła ponad 6 tys. zł. Oszuści umiejętnie manipulowali rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wyłudzić pieniądze.

W poniedziałek (28 listopada) do jednej z mieszkanek miasta zadzwonił mężczyzna podając się za pracownika placówki bankowej z informacją o próbie dokonania przelewu na kwotę 500 złotych z jej konta. Pokrzywdzona stanowczo zaprzeczyła, aby zleciła realizację tej transakcji. Oszust zapewnił ją, że system zablokował jej konto i nagle zakończył rozmowę telefoniczną.

Po chwili do kobiety zadzwonił kolejny mężczyzna, który również podszył się pod pracownika banku. Tym razem przestępca przekonał mieszkankę Olsztyna, że chwilę wcześniej rozmawiała z oszustem i teraz jej oszczędności są zagrożone. Mężczyzna w celu ochrony pieniędzy polecił jej zainstalowanie specjalnej aplikacji.

Zdezorientowała kobieta poprosiła o pomoc swojego syna, który przebywał w mieszkaniu. 47-latek nic nie podejrzewając, zgodnie z przekazanymi instrukcjami zainstalował oprogramowanie do zdalnej obsługi telefonu z innego komputera. Następnie podał kody autoryzacyjne oraz kody BLIK. Po chwili okazało się, że obaj rozmówcy, to nie pracownicy banku a oszuści, którzy zyskali dostęp do rachunku bankowego pokrzywdzonej. W ten sposób z jej konta zniknęło ponad 6 tysięcy złotych.

Pamiętajmy, że przestępcy umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wyłudzić nasze pieniądze.