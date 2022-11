Czego najbardziej obawiamy się podczas zakupu i użytkowania auta?

Według badania MOBILNOŚĆ* przeprowadzonego na zlecenie należącej do PKO Leasing platformy Automarket.pl, po początkowej ekscytacji dla wielu nabywających samochód dominującym uczuciem staje się stres, a sam proces kupowania pojazdu rodzi wiele obaw. Osoby odczuwające niepewność przy zakupie auta nie powinny się jednak tego wstydzić - ich wątpliwości są zupełnie normalne i doświadcza ich większość kupujących.

Stresujący i żmudny proces wyboru modelu

Według badanych stres to przede wszystkim skutek wydania subiektywnie dużej sumy pieniędzy, niezależnie, czy chodzi o zakup samochodu używanego za 20 tys. zł, czy nowego za 150 tys. zł. Zakup wymaga od kupującego dokładnej i czasochłonnej analizy ofert. Skutki błędu popełnionego na tym etapie mogą być bowiem odczuwane przez długi czas po nabyciu auta. To naturalna obawa. Wątpliwości budzi też bezstronność doradcy w salonie mającym w portfolio auta wyłącznie jednej marki. Osoby, które nie znają się na samochodach, wyrażają obawę, że zostaną zwyczajnie oszukane. Do tego często nie wiedzą, jakie auto wybrać – potrzebują więc profesjonalnego doradcy i wsparcia opartego na analizie ich potrzeb. Nie wszędzie jednak można na takie wsparcie liczyć, ale w przypadku dużych dystrybutorów profesjonalne, fachowe, a przede wszystkim uczciwe doradztwo jest zapewnione.

Część badanych sygnalizuje też niechęć do samych wizyt w salonach samochodowych. Przytłacza ich konieczność odwiedzenia wielu miejsc, a podczas wizyty w salonie towarzyszy im uczucie skrępowania – nie są pewni, czy stać ich na oglądane auto, jak zostaną odebrani przez sprzedawcę itp. Badani narzekają też, że wybór samochodu wymaga umówienia się na wiele jazd próbnych, przez co proces zakupu staje się czasochłonny i męczący.

– Dla takich osób dobrym rozwiązaniem jest wirtualny salon, w którym bez wychodzenia z domu, w jednym miejscu można obejrzeć i porównać nawet kilka tysięcy ofert samochodów pochodzących od kilkudziesięciu producentów. To pozwala zawęzić obszar poszukiwań, zrezygnować z części jazd próbnych i oszczędzić cenny czas – mówi Tomasz Otto, Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu, odpowiedzialny za rozwój Automarket.pl. – Proces wyboru i zakupu auta może być przyjemny. Odpowiedzią na obawy kupujących jest profesjonalne doradztwo, które zmniejsza niepewność związaną z podejmowaniem decyzji. Istotne jest też poszukiwanie aut spełniających konkretne oczekiwania i potrzeby, a nie skupianie się wyłącznie na marce. Wielu kierowców szuka nie marki, ale komfortu i wygody związanej z użytkowaniem pojazdu.

Wątpliwości co do najkorzystniejszego modelu finansowania

Kupno samochodu postrzegane jest jako znaczące ryzyko finansowe. Zaciągnięcie wieloletniego zobowiązania wiąże się ze stresem – szczególnie w momencie podpisania umowy. Poczucie odpowiedzialności za wybór najlepszego modelu finansowania, wizja braku możliwości zmiany decyzji i odczuwane przez dłuższy czas konsekwencje mogą przytłoczyć każdego.

Spora grupa osób ma ograniczone zaufanie do doradców finansowych afiliowanych bezpośrednio przy sprzedawcach, dilerach aut. Dlatego skłonni są do niezależnego sprawdzenia oferowanych im warunków w zaprzyjaźnionej, zaufanej „instytucji finansowej”, a czasem u własnej księgowej.

– Warto tu zwrócić uwagę, że dla osób, które nie czują potrzeby posiadania samochodu na własność, dostępne są inne niż kredyt czy leasing formy użytkowania pojazdu. W przypadku wynajmu długoterminowego proces wyboru auta może być mniej stresujący, bo nie nabywamy go na zawsze. Taka formuła finansowania jest mniej obciążająca i przede wszystkim prostsza. Kupujący płaci miesięczne raty, a po 2-3 latach lub nawet roku, w zależności od okresu, na jaki została zawarta umowa, po prostu zwraca pojazd. Równocześnie może wtedy zdecydować się na kolejne, nowsze auto. Dodatkowe możliwości niesie specjalna, elastyczna forma wynajmu. Zakłada możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie, jeśli wynajem okaże się zbyt obciążający dla kierowcy lub gdy wybór będzie zwyczajnie nietrafiony, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wybór wynajmu długoterminowego umożliwia także użytkowanie auta z wyższej półki, niż byłoby to możliwe w przypadku kupna na kredyt. Ważne jest też, kto udziela finansowania – mała firma pożyczkowa może budzić zaufanie na innym poziomie, niż duży bank czy renomowana instytucja finansowa – mówi

Tomasz Otto.

Obawy o jakość i koszt serwisowania

Badani dzielili się także swoimi obawami związanymi z użytkowaniem zakupionego auta. Głównie wskazywano niepewność co do stanu technicznego (czy samochód okaże się taki, jak w opisie), a także kosztów utrzymania pojazdu. Część badanych miała złe doświadczenia z serwisowaniem wcześniej posiadanych aut, wskazując na nieuczciwość niektórych ASO czy wygórowane ceny podstawowych usług.

- Emocje związane z zakupem samochodu dość szybko mijają, a radość z posiadania nowego auta staje się mniej istotna niż poczucie spokoju, bezpieczeństwa czy niezależności. W sytuacji wysokiej inflacji, drogich części zamiennych i kosztownych napraw na znaczeniu zyskuje dostęp do zaufanego, przystępnego cenowo serwisu. Alternatywnym rozwiązaniem są wygodne dla użytkownika pakiety usług, w których cały ciężar obsługi auta – od wymiany opon przez ewentualne naprawy po ubezpieczenie pojazdu – przenoszony jest na firmę wynajmującą samochód. W takim przypadku kierowca nie ponosi dodatkowych kosztów eksploatacji, a użytkowanie auta jest bezobsługowe – dodaje Tomasz Otto z portalu Automarket.pl.

Samochód w wynajmie długoterminowym realizowanym przez dużego i godnego zaufania dostawcę daje poczucie spokoju – ma gwarancję, jego stan techniczny jest potwierdzony i udokumentowany, a serwisem i ewentualnymi naprawami zajmuje się firma wynajmująca auto.

Zaufanie, pewność, wiarygodność to cechy, którymi można opisać idealny proces poszukiwania i zakupu samochodu. Każdy chciałby, aby wszystko odbyło się bezstresowo, intuicyjnie i szybko. Gwarancja tego,

że transakcja jest transparentna, a pojazd sprawdzony i bezpieczny jest więc podstawową potrzebą wszystkich nabywców aut.

* Badanie jakościowe przeprowadzone przez agencję badawczą Inny Format – indywidualne wywiady pogłębione (IDI-In-Depth Interviews), lipiec-sierpień 2022 r.