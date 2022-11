To już pewne. Mieszkańcy Olsztyna zapłacą więcej za wywóz śmieci

Od 1 stycznia 2023 roku w Olsztynie będą obowiązywać nowe stawki za wywóz śmieci w następującej wysokości:

1) 17,86 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l;

2) 26,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 l;

3) 53,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l;

4) 245,66 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1 100 l;

5) 1.563,33 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika KP-7.

2. Ustala się następujące stawki opłaty za worek o określonej pojemności:

1) 16,62 zł za jednorazowy odbiór worka o pojemności 80 l;

2) 18,19 zł za jednorazowy odbiór worka o pojemności 120 l.

Dużo więcej zapłacą mieszkańcy, którzy NIE SEGREGUJĄ odpadów. W takim przypadku będą obowiązywać następujące stawki:

1) 53,58 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l;

2) 80,40 zł jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 l;

3) 160,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l;

4) 736,98 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1 100 l;

5) 4.689,99 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika KP-7

Powyższe stawki zapłacą osoby, które regularnie nie segregują odpadów. Kontrole tego, czy ktoś prowadzi selekcję są przeprowadzane regularnie, jeśli sytuacja niesegregowania będzie występować regularnie, wtedy stawki będą zwiększone.

Na szczęście cena odpadów "na bramie" ZGOK nie zmienia się, dlatego podwyżki nie będą aż tak dotkliwe. Znacznemu wzrostowi uległo jednak prowadzenie selekcji odpadów oraz ich odbieranie. To oczywiście jest bezpośrednio powiązane z kosztami paliwa i wzrostem płacy minimalnej, którą przedsiębiorcy muszą "odbić" na wycenie swoich usług.

— Nasi mieszkańcy płaciliby mniej za opady, gdyby nasz projekt ekociepłwni przy ul. Bublewicza powstał w pierwotnie wyznaczonym terminie — mówił na sesji Rady Miasta prezydent Piotr Grzymowicz — To również pozytywnie wpłynęłoby na ceny ogrzewania mieszkań i ciepłej wody.

Koszt funkcjonowania systemu wywozu odpadów w roku 2023 oszacowano na 58 279.164,16 zł. Według danych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie zużycie wody na cele bytowe w 2023 r. nie zmieni się w stosunku do roku poprzedniego i wyniesie w 5 246 891,80 m3. Na tej podstawie stawkę opłaty w odniesieniu do 1 m3 zużytej wody określono na 11,10 zł, co znaczy wzrost o 60 gr w porównaniu do obecnych stawek.

Radni przyjęli podwyżkę stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023. Za było 12 radnych, 6 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu, natomiast 4 nie brały udziału w głosowaniu.



Karol Grosz