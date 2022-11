Policjanci z Olsztyna uderzają w narkobiznes. Zatrzymany 24-latek miał przy sobie 1,5 kg mefedronu [VIDEO]

Olsztyńska policja poinformowała, że 24-letniego kierowcę zatrzymano do rutynowej kontroli drogowej na jednej z głównych ulic Olsztyna - Warszawskiej.

— Funkcjonariuszy zaniepokoił styl jazdy mężczyzny. W trakcie kontroli i w wyniku sprawdzenia w systemach informatycznych danych kierującego, wyszło na jaw, że 24-latek nie powinien w ogóle znaleźć się za kierownicą auta, gdyż miał już wcześniej zatrzymane prawo jazdy — podała policja i wskazała, że podczas przeszukania auta pod fotelem kierowcy funkcjonariusze znaleźli zafoliowane dwie paczki ze zbryloną substancją.

Przeprowadzone wstępne sprawdzenie wskazało, że jest to mefedron o łącznej masie prawie 1,5 kg. Zabezpieczony materiał przekazano do dalszych badań laboratoryjnych — podano w komunikacie.

Badanie na obecność alkoholu nie wskazało, by mężczyzna prowadził pijany. "Ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw przez mężczyznę, posiadania narkotyków i kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, został on zatrzymany i przewieziony najpierw do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań, a następnie 24-latek trafił do policyjnego aresztu" - podała policja i dodała, że mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających - grozi mu za to do 10 lat więzienia.

Sąd aresztował 24-latka na trzy miesiące.

Policja sprawdza, czy z mężczyzną współpracowały inne osoby zajmujące się handlem narkotykami. (PAP)