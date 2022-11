Rozpoczęła się LIII sesja Rady Miasta w Olsztynie. W planie m.in oświata, podwyżki mandatów i i zmiany opłat za śmieci

Ustala się następującą wysokość opłat w 2023 roku za każdą dobę przechowywania statku lub innego obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego, w okolicznościach określonych w § 1, w przypadku: 1) rower lub skuter wodny –23 zł za dobę; 2) poduszkowiec – 41 zł za dobę; 3) statek o długości kadłuba do 10 m - 66 zł za dobę; 4) statek o długości kadłuba do 20 m - 122 zł za dobę; 5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 182 zł za dobę;

Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 roku za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarach wodnych Miasta Olsztyna:



Ustala się następującą wysokość opłat w 2023 roku za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego

z obszaru wodnego, gdy prowadzi go osoba znajdująca się w stanie po spożyciu alkoholu, środka działającego

podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego, w przypadku:

1) rower lub skuter wodny – 63 zł;

2) poduszkowiec – 122 zł;

3) statek o długości kadłuba do 10 m - 148 zł;

4) statek o długości kadłuba do 20 m - 182 zł;

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 240 zł;