Studenci UWM i ich inicjatywy nominowane i nagrodzone Pro Juvenes

Nagrody „Pro Juvenes” wręczane są od 2013 roku. Celem konkursu organizowanego przez Parlament Studentów RP jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Jak czytamy na stronie internetowej, ma to być sposób na tworzenie dobrej atmosfery wzajemnego współdziałania w środowisku akademickim oraz integrowania studentów z całej Polski.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zdobył statuetki Pro Juvenes 2022.

W kategoriach:

Student artysta - Maciej Piórek Fotografia

Juwenalia - Kortowiada - najlepsze juwenalia w Polsce UWM w Olsztynie

Studenckie inicjatywy prozdrowotne - Dni Świadomości Żywieniowej Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej UWM

Maciej Piórek to student dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Humanistycznym UWM. Maciej jest laureatem wielu konkursów fotograficznych, między innymi międzynarodowego Discover Europe 2022. W swoich pracach zajmuje się fotografowaniem ludzi - szczególnie tych, których spotyka przypadkiem, by - jak twierdzi - „uchronić przed zapomnieniem tych, na których niewielu zwraca uwagę.



W niedawnej rozmowie z "Wiadomościami Uniwersyteckimi" Maciej Piórek mówił: — Sięgnięcie po aparat i patrzenie na świat przez matówkę pozwala zauważać piękno, którego nie da się dostrzec, patrząc normalnie. Gdy zaczynałem fotografować, to miałem problem polegający na tym, że nie widziałem fotogeniczności osób, które mijałem na co dzień. Dopiero teraz, po upływie czasu, dostrzegam na przykład piękne oczy czy ładny układ twarzy. Pojawiło się to po nabyciu jakiegoś doświadczenia. Ponadto zaczyna się zwracać uwagę na szczegóły. Podczas jazdy autobusem, tramwajem, rowerem czy idąc na piechotę, nie patrzy się na park, tylko na pojedynczego człowieka siedzącego na ławce w tym parku.

Tematem przewodnim Kortowiady 2022 było hasło Green Camp. Przypominało ono nie tylko o potencjale tkwiącym w naszym wyjątkowym, pełnym zieleni miasteczku akademickim, ale i o potrzebie ochrony tego kawałka ziemi, który dostarcza tyle radości studentom UWM. To właśnie dlatego sporo uwagi poświęcano podczas olsztyńskich juwenaliów promocji zachowań proekologicznych.

— Chcieliśmy, między innymi, zmniejszyć ilość plastiku, jaka używana jest podczas takich wydarzeń - deklarują przedstawiciele RUSS.

Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej znów zostało docenione za organizację Dni Świadomości Żywieniowej. Kolejna nagroda dla tego wydarzenia to sygnał, że jest ono nie tylko bardzo potrzebne, ale i organizowane według wysokich standardów.



Przypomnijmy, że w październiku odbyła się już V edycja Dni Świadomości Żywieniowej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać 21 prelekcji przygotowanych przez specjalistów, m.in. technologów żywności, dietetyków, psychologów i lekarzy. Wydarzenie kolejny raz miało charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Wszystkie wystąpienia pierwszego dnia zostały wygłoszone w języku angielskim. VI Dni Świadomości Żywieniowej na UWM odbędą się prawdopodobnie jesienią 2023 roku.